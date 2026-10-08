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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:30

İspanya'da konut krizinin sembolü Mari Carmen evine dönemeden hayatını kaybetti

İspanya'da konut krizinin en bariz örneği 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın 70 yıldır oturduğu evden çıkarılmasıydı. Bu olayın ardından başlayan protestolar, hükümete geri adım attırdı, Mari Carmen'in evine dönebileceği belirtildi. Fakat Carmen evine dönemeden hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:30

'nın başkenti 'de 23 Eylül'de polis zoruyla evinden çıkarılan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hastanede geçirdiği on beş günün ardından öldü.

İspanya'da konut krizinin sembolü Mari Carmen evine dönemeden hayatını kaybetti

EVİNE DÖNEMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Kiracı Sendikaları Konfederasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Mari Carmen'in bugün vefat ettiğini üzülerek duyuruyoruz. Evine dönmesine izin verecek tarihi bir anlaşmaya varılmış olsa da bu çözüm çok geç geldi. Bu durum, acı dolu bir sürecin ardından tamamen önlenebilirdi." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan , Mari Carmen'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mari Carmen'in ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize de kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Huzur içinde uyusun." dedi.

İspanya'da konut krizinin sembolü Mari Carmen evine dönemeden hayatını kaybetti

PROTESTOLAR GERİ ADIM ATTIRMIŞTI

Konut krizinde sembol haline gelen, 70 yıldır kirada oturduğu evden mahkeme kararı ve polis zoruyla 23 Eylül'de çıkarılan Mari Carmen, kontrol amaçlı hastanede tutuluyordu.

Mari Carmen'in avukatı, yaşlı kadının hastaneden taburcu olduktan sonra 8 yıllık yeni bir kira kontratı imzalayarak kira bedeli olarak kazancının (emekli maaşının) yüzde 30'unu ödeyip evine dönmesine imkan tanındığını açıklamıştı. Bu anlaşma, Madrid Belediyesi ile Urbangestion adlı emlak yatırım şirketi arasında varılmıştı.

İspanya'da konut krizinin sembolü Mari Carmen evine dönemeden hayatını kaybetti

''EVLERİNİZ İÇİN MÜCADELEYİ BIRAKMAYIN''

Mari Carmen'in verdiği mücadele, İspanya'da konut hakları için protestoları körüklemiş ve Madrid'deki Sol Meydanı'nda halen devam eden kamp kurma eylemine neden olmuştu.

Ülke çapında yapılan eylemlere hastaneden de destek veren ve "Evleriniz için mücadeleyi bırakmayın" mesajı gönderen Mari Carmen'in bu çabaları ve gösterilerin ardından hükümet konut krizine çözüm için iki kararname kabul etmiş ancak bunlar mecliste reddedilmişti.

İspanya'da konut krizinin sembolü Mari Carmen evine dönemeden hayatını kaybetti

Başbakan Pedro Sanchez, mecliste onay alamayan konut kararnameleri sonrasında meclisin feshedilmesini istemiş ve 29 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi kararı almıştı. Sanchez, ardından ilk Bakanlar Kurulu toplantısında konut sorununa çözüm için yeni kararnameler kabul etmişti.

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ETİKETLER
#Madrid
#İspanya
#pedro sanchez
#Mari Carmen Abascal
#Kiracı Sendikaları Konfederasyonu
#Dünya
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