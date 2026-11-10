İspanya’da polise bombalı saldırı: Kontrol ettiği sırada patladı

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İstanbul
İspanya’nın Oviedo şehrine korku dolu bir olay meydana geldi. Özel Köpekli Birim ekiplerinin şüpheli bularak incelediği sırt çantasının infilak etmesi sonucu bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru yaralandı.
Yaşanan acı olayın ardından yerel medyada yer alan haberlere göre, polis ekiplerinin, başka bir olay üzerine bölgeye gittiklerinde söz konusu sırt çantasını bulduğu aktarıldı.
İspanyol polisi, hayatını kaybeden memur için yaptığı açıklamada, "Kalbimiz ailesiyle, arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla ve sevdikleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi.