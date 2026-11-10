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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:40

İspanya’da polise bombalı saldırı: Kontrol ettiği sırada patladı

İspanya’da bir şüpheli bir çantanın fark edilmesi üzerine özel köpekli birimler harekete geçti. İncelemeye alınan çantanın bir anda patlamasıyla bir polis memuru hayatını kaybederken, diğer memur da yaralandı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:40

’nın Oviedo şehrine korku dolu bir olay meydana geldi.  Özel Köpekli Birim ekiplerinin şüpheli bularak incelediği sırt çantasının infilak etmesi sonucu bir hayatını kaybederken, bir polis memuru yaralandı.
 

İspanya’da polise bombalı saldırı: Kontrol ettiği sırada patladı

BAŞKA BİR OLAY ÜZERİNE O BÖLGEYE GİTTİLER

Yaşanan acı olayın ardından yerel medyada yer alan haberlere göre, polis ekiplerinin, başka bir olay üzerine bölgeye gittiklerinde söz konusu sırt çantasını bulduğu aktarıldı.

İspanya’da polise bombalı saldırı: Kontrol ettiği sırada patladı


 

İSPANYOL POLİSİ AÇIKLAMADA BULUNDU 

İspanyol polisi, hayatını kaybeden memur için yaptığı açıklamada, "Kalbimiz ailesiyle, arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla ve sevdikleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi.

 

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ETİKETLER
#İspanya
#polis memuru
#Oviedo
#Özel Köpekli Birim
#İspanyol Polisi
#Dünya
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