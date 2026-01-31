Menü Kapat
İsrail ateşkes ihlallerini sürdürüyor! Gazze’ye saldırılarda 7'si aynı aileden 12 Filistinli öldü

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlemeye devam etti. Saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, Gazze hükümeti ise ateşkesin sistematik bir biçimde ihlal edildiğini belirtti.

İsrail ateşkes ihlallerini sürdürüyor! Gazze’ye saldırılarda 7'si aynı aileden 12 Filistinli öldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 10:51

Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren saldırılarını sürdürdü.

İsrail güçleri, güneydeki Han Yunus şehrinin Esda bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadırı insansız hava aracıyla hedef aldı. Nasır Hastanesi’ndeki sağlık yetkilileri, saldırıda aynı aileden, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İsrail ateşkes ihlallerini sürdürüyor! Gazze’ye saldırılarda 7'si aynı aileden 12 Filistinli öldü

Hastane kaynaklarına göre İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde de bir apartman dairesini vurdu. Bu saldırıda üçü çocuk, ikisi kadın olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bir eve, Cela Caddesi’ne ve Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusuna da hava saldırıları düzenledi.

Bu saldırılarda yaralanmalar olduğu bildirilirken, can kaybına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

İsrail ateşkes ihlallerini sürdürüyor! Gazze’ye saldırılarda 7'si aynı aileden 12 Filistinli öldü

İSRAİL, ATEŞKESİ SİSTEMATİK BİÇİMDE İHLAL EDİYOR

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in anlaşmayı ağır ve sistematik biçimde ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sürede toplam 1450 ihlal tespit edildiği belirtilerek bunların 487’sinin doğrudan ateş açma, 679’unun bombardıman ve hedef alma, 211’inin ev ve bina yıkımı, 73’ünün ise askeri araçlarla yerleşim bölgelerine girilmesi şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.

İsrail ateşkes ihlallerini sürdürüyor! Gazze’ye saldırılarda 7'si aynı aileden 12 Filistinli öldü

Bu ihlaller sonucu 524 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1360 kişinin yaralandığı, 50 kişinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 92’sinin sivil olduğu, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların toplam can kaybının yarısından fazlasını oluşturduğu vurgulandı.

