Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail'in Gazze'den alacağı kalmadı! Refah Sınır Kapısı kısmi açılacak

İsrail, Gazze'de kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin de cesedini teslim aldı. Gvili'nin cesedine Gazze'nin doğusunda yapılan arama çalışmaları sırasında ulaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 17:30

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedini de teslim aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki bir mezarlıkta yapılan arama sonucu İsrailli esire ait cesede ulaşıldığı ve kimliğinin testler sonucu tespit edildiği bildirildi.

İsrail ordusunun esirin cesedine ait kalıntıları ülkeye getirmek üzere yola çıktığı ve ailesine haber verildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'den alacağı kalmadı! Refah Sınır Kapısı kısmi açılacak

28 ESİR VARDI

İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de vermişti.

Esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunmasıyla Gazze Şeridi'nde hiçbir esirin cesedi kalmadı.

REFAH SINIR KAPISI AÇILACAK MI?

İsrail Başbakanlık Ofisi, dün ordunun hafta sonundan bu yana esir Gvili’nin cesedinin yerini tespit etmek için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir mezarlıkta arama çalışması yürüttüğünü duyurmuştu.

Tel Aviv yönetiminin açıklaması, Hamas'ın "arabuluculara Kassam Tugayları tarafından verilen bilgilere dayanarak İsrail'in belirli bir yerde arama yaptığını" duyurmasının ardından gelmişti.

İsrail yönetimi ayrıca Gazze'de kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunması için yürütülen "operasyonun" tamamlanmasının ardından Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı kısmi olarak açacağını ileri sürmüştü.

İsrail'in Gazze'den alacağı kalmadı! Refah Sınır Kapısı kısmi açılacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı olarak açılacağını açıklamıştı. Kapı, yalnızca kişilerin geçişi için kullanılacak ve tamamen İsrail'in denetimi altında olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kampların yönetimi Suriye ordusunda: Tarihin en büyük terörist nakli gerçekleşiyor
ABD ve İsrail'in saldırı hazırlığı İran'ı tedirgin etti: Pişman ederiz!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.