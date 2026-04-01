Dünya
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan savaş açıklaması! "Trilyon dolarlık yatırım boşa gitti"

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Netanyahu, İran'ın yıllar boyunca nükleer programlar, balistik füze geliştirme ve vekil güçlerini silahlandırmaya yaklaşık bir trilyon dolar harcadığını, bu paranın boşa gittiğini söyledi.

- ile arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Bir ayı aşkın süredir 'da sıcak günler yaşanırken savaşın taraflarından da peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-ABD ile İran arasındaki devam eden savaşla ilgili açıklamalarda bulunarak İran'ın harcamalarının boşa gittiğini ve İran tehdidine karşı yeni ittifaklar kurduklarını belirtti.
Netanyahu, İran'ın nükleer programlar, balistik füze geliştirme ve vekil güçlerini silahlandırmaya yaklaşık bir trilyon dolar harcadığını ve bu paranın boşa gittiğini söyledi.
Netanyahu, İran ve müttefikleriyle mücadelesini İsrailoğullarının Mısır'dan çıkış sürecindeki Firavun mücadelesine benzetti ve 10 darbeyi sıraladı.
İsrail'in artık İran karşısında yalnız olmadığını ve ABD ile birlikte yeni ittifaklar kurduğunu ifade etti.
Netanyahu, İran yönetiminin temellerinden sarsıldığını ve rejimin er ya da geç yıkılacağını iddia etti.
İsrail'in sınırları ötesinde derin güvenlik kuşakları inşa ettiğini belirtti.
İsrail'in hava savunma sisteminin dünyanın en iyisi olduğunu savundu.
Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin , İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran'ın yıllar boyunca nükleer programlar, balistik füze geliştirme ve vekil güçlerini silahlandırmaya yaklaşık bir trilyon dolar harcadığını, bu paranın boşa gittiğini söyledi.

"Şer ekseni" olarak nitelendirdiği İran ve bölgedeki müttefikleri ile mücadeleyi, İsrailoğullarının Mısır'dan çıkış sürecinde Firavun ile mücadelesine benzeten Netanyahu, "ilahi ceza" benzetmesi yaptığı 10 darbeyi, Hamas'a, Hizbullah'a, Suriye'de Esad'a, Batı Şeria'daki örgütlere, Yemen'de Husilere ve İran'ın nükleer programı, füzeleri, rejim altyapısı, baskı güçleri ve üst düzey liderlerine darbe olarak sıraladı.

"İRAN TEHDİDİNE KARŞI YENİ İTTİFAKLAR KURUYORUZ"

İsrail'in daha önce İran karşısında yalnız olduğunu ve dünyanın İsrail'in uyarılarını dikkate almadığını ifade eden Netanyahu, bugün yeni ittifaklar inşa ettiklerini ve İran'a karşı ABD ile birlikte savaştıklarını söyledi. Netanyahu, "ABD ile ittifakımızı güçlendirmekle kalmadık, aynı zamanda bölgede İran tehdidine karşı yeni ittifaklar kuruyoruz. Yakında size bu önemli ittifaklar hakkında daha fazla şey anlatabileceğimi umuyorum" dedi.

"BU REJİM, ER YA DA GEÇ YIKILACAK"

Savaşla birlikte İran yönetiminin temellerinden sarsıldığını iddia eden Netanyahu, "Rejimi sarstık ve bu rejim er ya da geç yıkılacak" dedi.

Netanyahu, "Sınırlarımızın ötesinde derin güvenlik kuşakları inşa ettik. Gazze Şeridi'nde bu toprakların yarısından fazlasında, Suriye'de Hermon Dağı'ndan Yermük'e kadar, Lübnan'da ise sızma tehditlerini önleyen ve yerleşimlerimize yönelik tanksavar ateşi tehlikesini geri iten geniş bir tampon bölge oluşturduk" dedi.

İsrail'in hava savunma sisteminin de dünyanın en iyisi olduğunu kanıtladığını savunan Netanyahu, "Birçok ülke, hava savunmasında bir numara olduğumuzu bildiği için bize başvuruyor" dedi.

