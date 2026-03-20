Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İsrail basını: İran savaşının ilk 20 günü 6,4 milyar dolara mal oldu

Haaretz’in isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın ilk 20 gününde ordu bütçesinden yaklaşık 6,4 milyar dolar çıktı. Günlük harcamanın ise ortalama 1 milyar şekel olduğu belirtiliyor.

İsrail basını: İran savaşının ilk 20 günü 6,4 milyar dolara mal oldu
Serhat Yıldız
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 11:29
20.03.2026
saat ikonu 11:29

basını, ’a karşı yürütülen savaşın maliyetine ilişkin dikkat çekici rakamlar paylaştı. Haaretz gazetesinin haberine göre, savaşın ilk 20 gününde İsrail ordusunun yaptığı harcama yaklaşık 6,4 milyar dolara ulaştı.

İsrail basını: İran savaşının ilk 20 günü 6,4 milyar dolara mal oldu

Gazetenin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde, bu süreçte günlük ortalama 1 milyar şekel, yani yaklaşık 320 milyon dolar harcandığı aktarıldı. Rakamın büyüklüğü, savaşın sadece askeri değil ekonomik açıdan da ciddi bir yük oluşturduğunu gösteriyor.

TOPLAM BÜTÇE 39 MİLYAR ŞEKEL

Haberde yer alan bilgilere göre savaşın yönetimi için ayrılan toplam bütçe yaklaşık 39 milyar şekel, başka bir deyişle 12,5 milyar dolar seviyesinde. Kaynaklar, mevcut harcama temposunun sürmesi halinde savaşın ne kadar daha devam edebileceğine dair tahminlerin de bu çerçevede yapılabileceğini belirtiyor. İsrail basınındaki değerlendirmelerde, ortaya çıkan tablonun ordunun önümüzdeki dönemde ek bütçe talebine hazırlanabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

İsrail basını: İran savaşının ilk 20 günü 6,4 milyar dolara mal oldu
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
