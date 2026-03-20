İsrail basını: İran savaşının ilk 20 günü 6,4 milyar dolara mal oldu

İsrail basını, İran’a karşı yürütülen savaşın maliyetine ilişkin dikkat çekici rakamlar paylaştı. Haaretz gazetesinin haberine göre, savaşın ilk 20 gününde İsrail ordusunun yaptığı harcama yaklaşık 6,4 milyar dolara ulaştı.

Gazetenin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde, bu süreçte günlük ortalama 1 milyar şekel, yani yaklaşık 320 milyon dolar harcandığı aktarıldı. Rakamın büyüklüğü, savaşın sadece askeri değil ekonomik açıdan da ciddi bir yük oluşturduğunu gösteriyor.

TOPLAM BÜTÇE 39 MİLYAR ŞEKEL

Haberde yer alan bilgilere göre savaşın yönetimi için ayrılan toplam bütçe yaklaşık 39 milyar şekel, başka bir deyişle 12,5 milyar dolar seviyesinde. Kaynaklar, mevcut harcama temposunun sürmesi halinde savaşın ne kadar daha devam edebileceğine dair tahminlerin de bu çerçevede yapılabileceğini belirtiyor. İsrail basınındaki değerlendirmelerde, ortaya çıkan tablonun ordunun önümüzdeki dönemde ek bütçe talebine hazırlanabileceğine işaret ettiği ifade edildi.