İsrail, Beyrut’u vurmaya devam ediyor: Hizbullah’ın askeri üsleri hedefte

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah istihbaratının kullandığı iletişim bileşenlerinin vurulduğu iddia edildi. Sabah saatlerinde Beyrut'ta Hizbullah istihbarat biriminin komuta merkezleri, silah depoları ve iletişim bileşenlerinin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, bu tesislerin sivil görünümlü olsa da "askeri" olduğu öne sürüldü. Ordu, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

RIZA KUZAL HEDEF ALINDI

Diğer bir açıklamada ise Beyrut'a, İsrail Donanması tarafından yapılan saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanların Rıza Kuzal'ın hedef alındığı öne sürüldü.

Hizbullah'ın kapasitesinin artırılmasında önemli rol oynadığı ileri sürülen Kuzal'ın, Hizbullah'ın askeri kapasitesinin ve teçhizatının geliştirilmesi üzerine çalıştığı bildirildi. Kuzal'ın İran'dan Lübnan'a silah kaçakçılığında da önemli bir rol oynadığı ve Lübnan topraklarındaki Hizbullah silah üretim programlarını denetlediği savunuldu.