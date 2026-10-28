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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:14

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan siyasilere 'Birlik olun, erken seçimden kaçının' çağrısı

İsrail'deki genel seçimlerin ardından hiçbir parti tek başına 61 sandalye elde edemedi. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise koalisyon görüşmelerinin yapıcı tutum içinde geçmesi ve erken seçimden kaçınma çağrısında bulundu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:14

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, dün yapılan parlamento seçimleri sonrası ilk açıklamasında, koalisyon görüşmeleri gerçekleştirecek liderlerin masaya açık bir zihinle oturmasını beklediğini belirtti.

Herzog, "Seçimlerden önce de söylediğim gibi özellikle dünkü sonuçların ardından, ülkemizi yeni bir seçime götürmekten kaçınmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan siyasilere 'Birlik olun, erken seçimden kaçının' çağrısı

''HER SİYASİ GRUPTAN GÖRÜŞ ALACAĞIZ''

Resmi seçim sonuçlarını gelecek hafta Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'den teslim alacağını ve ardından Meclise giren siyasi partilerin liderleriyle istişare sürecini başlatacağını aktaran Herzog, "Her siyasi gruptan görüş alacağız, sorular sorup değerlendirmelerde bulunacağız." dedi.

Sandık başlarındaki tabloyu oldukça etkileyici bulduğunu ve uzun zaman sonra ilk kez son derece yüksek katılımlı bir seçim gerçekleştirildiğini söyledi.

SAYIM İÇİN GERİYE SADECE 'ÇİFT ZARF' OYLARI KALDI

İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinde asker, diplomat, mahkum gibi kendi sandığında oy kullanamayan seçmenlerin "çift zarf" olarak isimlendirilen oyları hariç sandıkların hepsinin sayımı tamamlandı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun paylaştığı bilgiye göre, "çift zarf" hariç sayılan tüm sandıklarda İsrail Başbakanı liderliğindeki iktidar bloku 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekilinde kaldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan siyasilere 'Birlik olun, erken seçimden kaçının' çağrısı

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise rekor düzeyde sandalye sayısına ulaşarak Meclise 19 milletvekili gönderiyor.

Tüm sayımın böyle sonuçlanması durumunda, hem Eisenkot hem Netanyahu blokları 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekilinin desteğine ulaşamıyor.

İSRAİL'DE HÜKÜMET NASIL KURULACAK?

İsrail’de sandıkların kapanmasıyla birlikte gözler, 120 sandalyeli parlamentoya girmeye hak kazanan partilerin koalisyon senaryolarına ve pazarlıklarına çevrildi. Barajı aşan partilerin oy oranlarına göre sandalye dağılımı kesin olarak netleştikten sonra resmi süreç işlemeye başlayacak.

Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Meclise giren tüm parti temsilcileriyle görüşerek başbakan adayı önerilerini toplayacak.

Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini en çok oyu alan partiye vermek zorunda olmamakla birlikte 61 milletvekilinin desteğini alma ihtimali en yüksek olan lideri görevlendirecek.

Hükümet kurmak için görevlendirilen isim, sert geçmesi beklenen koalisyon pazarlıkları için 28 günlük bir süreye sahip olacak ve ihtiyaç halinde bu süreye 14 gün daha eklenebilecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan siyasilere 'Birlik olun, erken seçimden kaçının' çağrısı

Cumhurbaşkanının görevlendirdiği isim hükümeti kuramazsa, cumhurbaşkanı yeniden istişare yaparak Meclis içinde başka bir isme hükümet kurması için görev verebilir.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen kişinin 28 gün içinde koalisyon oluşturması gerekiyor. Bu sürede hükümet kurulamazsa İsrail Meclisinden başka bir ismin 61 milletvekilinin desteğini alabilmesi için 21 günlük süre tanınıyor.

Gerekli desteği sağlayan kişinin 14 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Bu sürecin de sonuçsuz kalması halinde Meclis feshediliyor ve ülkenin 3 ay içinde yeniden seçime gitmesi gerekiyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan siyasilere 'Birlik olun, erken seçimden kaçının' çağrısı

BU SÜREÇTE NETANYAHU GÖREVDE KALACAK

Tüm bu senaryoda, ülkedeki mevcut Başbakan geçici de olsa görevine devam ediyor. Bu durumda Netanyahu, seçimleri kazanamasa da muhalefetin hükümeti kurmakta başarısız olması halinde azami sürer olan 6 ay daha geçici başbakanlık görevinde kalabilir.

Bugüne kadar hiçbir partinin tek başına çoğunluk sağlayamadığı İsrail'de koalisyon protokollerinin tamamlanması kritik önem taşıyor.

Tarafların uzlaşması durumunda kurulan kabine Meclisten güvenoyu alarak resmen göreve başlayacak, koalisyon pazarlıklarının akamete uğraması durumunda ise ülke yeniden erken seçime gidecek.

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ETİKETLER
#israil
#binyamin netanyahu
#Parlamento Seçimleri
#Isaac Herzog
#Koalisyon Görüşmeleri
#Dünya
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