Tgrt Haber
Haberler>Dünya>İsrail Gazze'de yine sivillerin sığındığı kampı vurdu: 33 ölü, 85 yaralı

İsrail Gazze'de yine sivillerin sığındığı kampı vurdu: 33 ölü, 85 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ekim 2024 04:40 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 05:33
İsrail Gazze&#039;de yine sivillerin sığındığı kampı vurdu: 33 ölü, 85 yaralı

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Enkaz altında arama çalışmaları sürüyor.

İsrail’in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin​ hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi​'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

İsrail Gazze'de yine sivillerin sığındığı kampı vurdu: 33 ölü, 85 yaralı - 1. Resim

Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

İlgili Haberler

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
filistinİsrailgazze şeridicibaliye mülteci kampıölü sayısı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...