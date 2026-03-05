Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İsrail Genelkurmay Başkanı savaştaki yeni aşamayı duyurdu: Rejimin temellerine saldırılar yoğunlaşacak

ABD ile ortak kararla İran'a saldıran İsrail, savaştaki yeni hamleyi duyurdu. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir "Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada rejimin temellerine ve askeri kabiliyetlerine yönelik saldırıları yoğunlaştıracağız." dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 23:42

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ile ortak şekilde ’a yönelik sürdürülen saldırılara ilişkin basın açıklaması yaptı. Zamir, "24 saat içinde pilotlarımız Tahran’a giden yolu açtı. Hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 80’ini imha ettik ve İran hava sahasında neredeyse tam hava üstünlüğü sağladık" dedi.

2 BİN 500 SALDIRI, 6 BİNDEN FAZLA MÜHİMMAT

Zamir, askeri faaliyetin başlamasından bu tarafa düzenlenen saldırılar ve kullanılan mühimmata ilişkin, "İsrail Hava Kuvvetleri pilotları 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdi ve 6 binden fazla mühimmat kullandı" açıklamasını yaptı.

İsrail Genelkurmay Başkanı, "Bu sayede ve yüksek kaliteli istihbaratın desteğiyle, İsrail için doğrudan tehdit oluşturan balistik füzeleri hedef alıyoruz. Balistik füze rampalarının yüzde 60’tan fazlasını etkisiz hale getirdik ve imha ettik. Her füze ölümcüldür ve tehdidin henüz ortadan kaldırılmadığını vurgulamak istiyorum" dedi.

"BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇİYORUZ"

Zamir ayrıca İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında bir sonraki aşamaya geçtiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı, "Hava üstünlüğü sağladığımız ve balistik füze sistemlerini bastırdığımız sürpriz ilk darbe aşamasını tamamladıktan sonra, şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada rejimin temellerine ve askeri kabiliyetlerine yönelik saldırıları yoğunlaştıracağız. Elimizde henüz açıklamayı düşünmediğim bazı sürpriz hamleler var" dedi.

"ABD'LİLERLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Zamir, aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper’ın da bulunduğu ABD’li muhataplarıyla sürekli temas halinde olduğunu belirterek, "Ortak çıkarlar ve değerler doğrultusunda mücadele ediyoruz. Eş zamanlı hareket ederek rejimi askeri kabiliyetlerinden mahrum bırakıyor, onu stratejik bir izolasyona ve daha önce hiç yaşamadığı bir zayıflık noktasına sürüklüyoruz. Bu tarihi bir iş birliği" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail, İran'da taş üstünde taş bırakmıyor! Savaşın 6. gününde son durum
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump: Mücteba Hamaney kabul edilemez! Yeni liderin seçiminde yer almalıyım
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#Askeri Operasyon
#Füze Savunma
#Dünya
