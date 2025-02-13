İsrail ile esir takası yapılacak mı? Hamas son kararını duyurdu

Hamas, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'de ateş açıp ölümlere neden olmasına karşılık 15 Şubat'ta gerçekleşecek esir takasının ertelendiğini duyurdu. İsrail ve ABD tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan bu erteleme Hamas'ın kararını değiştirmesiyle ortadan kalktı. Cumartesi günü gerçekleşecek esir takası hakkında açıklamalarda bulunan Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze anlaşmasındaki boşlukları ortadan kaldırmak için çalıştığını, bu doğrultuda anlaşmanın uygulanmasına devam edileceğini belirtilerek, "esir değişimi de dahil olmak üzere belirlenen zaman çizelgesine göre" hareket edileceğini vurguladı.

HEYET KAHİRE'DE TOPLANDI

Gazze'deki Hamas Hareketi Başkanı ve müzakere heyeti başkanı Dr. Halil El Hayye liderliğindeki Hamas heyetinin arabulucularla görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, görüşmelerin "ateşkes anlaşmasının uygulanmasının ve özellikle İsrail'in ardı ardına yaptığı ihlallerin ardından esir değişiminin ele alınmasına" odaklandığı ifade edildi.

Heyetin, Kahire'de Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hasan Reşad ile bir toplantı yaptığı ve ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Hamas heyetinin, Mısır ve Katar'daki müzakere dosyasından sorumlu yetkililerle ve anlaşmanın tüm yönlerinin uygulanmasını takip eden arabulucuların teknik ekipleriyle toplantılar yaptığı ve temaslarda bulunduğu aktarıldı.

''TÜM MADDELERE UYULMALI''

Hamas, görüşmelerde özellikle "halkın barınmasının sağlanması, konteynerler, çadırlar, ağır iş makineleri, tıbbi malzemeler, yakıtın acilen bölgeye ulaştırılması ve yardım akışının kesintisiz devam etmesi" gibi anlaşmada yer alan tüm maddelere uyulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Görüşmelerin "olumlu bir atmosferde geçtiği” ve arabulucuların "tüm engelleri kaldırmak ve boşlukları kapatmak için konuyu yakından takip ettikleri" belirtildi.

İSRAİL YÖNETİMİ SESSİZ

Hamas’ın açıklamasına İsrail hükümetinden henüz tepki gelmezken, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisine dayandırdığı haberinde, "Hamas ile yaşanan krizin çözümü konusunda henüz bir mutabakata varılmadı ve bu konudaki haberler gerçeği yansıtmıyor.” ifadelerine yer verildi.

İSRAİL VE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.