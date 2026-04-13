İsrail işgal ediyor, Apple gizliyor: Lübnan köyleri haritadan silindi!

İsrail ordusunun işgal etmeye başladığı Lübnan'daki köylerin ve kasabaların, ABD'li teknoloji devi Apple'ın navigasyon uygulaması 'Apple Haritalar' üzerinden silindiği ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Google Haritalar ile kıyaslandığında Apple'ın bölgedeki yerleşim yerlerini kasıtlı olarak göstermediğini öne sürerek firmaya tepki gösterdi.
X platformunda paylaşılan gönderilere göre, benzer yakınlaştırma seviyelerinde Google Haritalar, Aita al-Shaab ve Bint Jbeil gibi köyleri açıkça listeliyor. Ancak Apple Haritalar aynı bölgelerde çok daha az yerleşim yeri etiketi sunuyor. Kullanıcılar bu köyleri doğrudan arattıklarında haritada bulabiliyor fakat daha geniş harita açılarında yerleşim yeri etiketlerine ulaşılamıyor.
Haberi duyuran bağımsız gazeteci Ethan Levins, "Apple, Güney Lübnan'daki Lübnanlı köylerin isimlerini kaldırdı. İsrail işgal ederken, durumu meşrulaştırmak için şimdiden zemin hazırlıyorlar. Böyle bir şeye daha önce hiç rastlamamıştım" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.