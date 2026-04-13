Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İsrail işgal ediyor, Apple gizliyor: Lübnan köyleri haritadan silindi!

Apple Haritalar uygulamasının Güney Lübnan'daki bazı köy isimlerini haritadan gizlediği ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Apple'ın İsrail'in işgalini meşrulaştırmak amacıyla bunu yaptığını iddia ediyor.

ordusunun etmeye başladığı 'daki köylerin ve kasabaların, ABD'li teknoloji devi Apple'ın navigasyon uygulaması 'Apple Haritalar' üzerinden silindiği ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ile kıyaslandığında Apple'ın bölgedeki yerleşim yerlerini kasıtlı olarak göstermediğini öne sürerek firmaya tepki gösterdi.

İsrail işgal ediyor, Apple gizliyor: Lübnan köyleri haritadan silindi!

HABERİN ÖZETİ

İsrail işgal ediyor, Apple gizliyor: Lübnan köyleri haritadan silindi!

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İddialara göre, İsrail'in işgal etmeye başladığı Lübnan'daki bazı köylerin ve kasabaların Apple Haritalar uygulamasından silindiği ve bu durumun Google Haritalar ile karşılaştırıldığında belirginleştiği öne sürülüyor.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Apple Haritalar'ın, işgal altındaki Lübnan köylerini Google Haritalar'a kıyasla daha az gösterdiğini iddia ediyor.
Kullanıcılar, bu köyleri arattıklarında bulabildiklerini ancak daha geniş harita açılarında yerleşim yeri etiketlerinin görünmediğini belirtiyor.
Bağımsız gazeteci Ethan Levins, Apple'ın Güney Lübnan'daki Lübnanlı köylerin isimlerini kaldırmasının, İsrail işgalini meşrulaştırma zemini hazırladığı yönünde bir yorumda bulundu.
Konuyla ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bunun sonucunda hayatını kaybedenler ile yerinden edilenlerin sayısına da değiniliyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

GOOGLE HARİTALAR İLE OLAN FARK DİKKAT ÇEKTİ

X platformunda paylaşılan gönderilere göre, benzer yakınlaştırma seviyelerinde Google Haritalar, Aita al-Shaab ve Bint Jbeil gibi köyleri açıkça listeliyor. Ancak Apple Haritalar aynı bölgelerde çok daha az yerleşim yeri etiketi sunuyor. Kullanıcılar bu köyleri doğrudan arattıklarında haritada bulabiliyor fakat daha geniş harita açılarında yerleşim yeri etiketlerine ulaşılamıyor.

İsrail işgal ediyor, Apple gizliyor: Lübnan köyleri haritadan silindi!

"İŞGALİ MEŞRULAŞTIRIYORLAR"

Haberi duyuran bağımsız gazeteci Ethan Levins, "Apple, Güney Lübnan'daki Lübnanlı köylerin isimlerini kaldırdı. İsrail işgal ederken, durumu meşrulaştırmak için şimdiden zemin hazırlıyorlar. Böyle bir şeye daha önce hiç rastlamamıştım" ifadelerini kullandı.

İsrail işgal ediyor, Apple gizliyor: Lübnan köyleri haritadan silindi!

Konuyla ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

İsrail işgal ediyor, Apple gizliyor: Lübnan köyleri haritadan silindi!
