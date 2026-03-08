İsrail, işgal ettiği Lübnan'ın güneyinde 2 askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda biri uzman çavuş olmak üzere iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çatışmaların, bölgede süren askeri operasyonlar sırasında meydana geldiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan bu açıklama, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar ile İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’da başlattığı kara işlgainin ardından kaydedilen ilk İsrail asker kaybı olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.