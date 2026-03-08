Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İsrail, işgal ettiği Lübnan'ın güneyinde 2 askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu Lübnan güneyinde çatışmalarda iki askerinin öldüğünü duyurdu. Bu durum İran ve Lübnan'daki operasyonlar sonrası kaydedilen ilk İsrailli asker kaybı olarak kayıtlara geçti.

İsrail, işgal ettiği Lübnan'ın güneyinde 2 askerinin öldüğünü duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 16:38

İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda biri uzman çavuş olmak üzere iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çatışmaların, bölgede süren askeri operasyonlar sırasında meydana geldiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan bu açıklama, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar ile İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’da başlattığı kara işlgainin ardından kaydedilen ilk İsrail asker kaybı olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan , havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

