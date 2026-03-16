ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar 3. haftasına girerken, İsrail'den yeni bir hamle geldi. Savaşın 17. gününde İsrail yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. İsrail Ordusu yaptığı açıklamada Lübnan'a kara harekatı başlatıldığı duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ İsrail, Lübnan'a kara harekatı başlattı! Orta Doğu'da savaş alevleniyor İsrail, ABD ile İran'a başlattığı saldırıların 17. gününde Lübnan'ın güneyinde sınırlı bir kara harekatı başlattı. İsrail Ordusu, Lübnan'ın güneyinde hedefi belli sınırlı bir kara harekatı başlattığını duyurdu. ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı askeri saldırılar 3. haftasına girerken, savaşın 17. gününde bu yeni aşamaya geçildi. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, saldırılarda ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

"SINIRLI BİR KARA HAREKATI"

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde hedefi belli sınırlı bir kara harekatı başlatıldı." dendi.

ÖLÜ SAYISI BİN 348'İ BULDU

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.