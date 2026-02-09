İsrail, Lübnan'da baskın düzenledi: Siyasi lideri kaçırdı

İsrail gece saatlerinde, Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde bulunan Hasbaya ilçesine bağlı Hebbariye beldesine sızdı. Burada baskın düzenleyen İsrail, Lübnan'daki başlıca siyasi güçlerden Cemaat-i İslami'nin sorumlu Atvi'yi kaçırdı.

Cemaat-i İslami'den yapılan yazılı açıklamada, Atvi'nin bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi. Açıklamada, kaçırma eyleminin, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini hedef alan günlük ihlalleri ve saldırılarından biri olduğu kaydedildi.

AMAÇ HALKI KAÇIRMAK!

Kaçırma eyleminin, bölge halkını korkutarak köylerini ve topraklarını terk etmeye zorlamayı amaçladığı belirtilen açıklamada, Lübnan hükümetinin köy ve beldelerde yaşayan sivilleri ve masum halkı koruma sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Cebel Rus bölgesinde "Cemaat-i İslami'nin önde gelen bir mensubunu gözaltına aldığını" açıkladı.