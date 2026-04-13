Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail, Lübnan'da kuşatmayı tamamladı, işgale başladı! Hava saldırılarında binlerce kişi öldü

İran'ın ateşkes şartlarından biri olan Lübnan'a saldırılarını kesmeyen İsrail, kuşatmayı tamamladığını, işgale başladığını duyurdu. İsrail ordusu, Bint Cubeyl bölgesindeki tüm binaların taramadan geçirildikten sonra imha edileceğini bildirdi. Lübnan'a yönelik hava saldırılarında ise binlerce kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 12:03

İsrail ordusu, havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde kuşatmayı tamamlayarak işgale başladığını bildirdi. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, işgali duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

İsrail, Lübnan'da kuşatmayı tamamladı, işgale başladı! Hava saldırılarında binlerce kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde kuşatmayı tamamlayarak işgale başladığını duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesini havadan ve karadan bombalayarak işgal etti.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, paraşütcü, komando ve Givati birliklerinin 98. Tümen komutasında işgali genişletmek için yoğun kara saldırılarına başladığını bildirdi.
Adraee, saldırılarda 100'den fazla Hizbullah mensubunun öldüğünü, onlarca altyapı unsurunun yok edildiğini ve silahlara el konulduğunu iddia etti.
İsrail basını, Bint Cubeyl'in Hizbullah'ın roket atışları yaptığı bir bölge olduğunu ve İsrail ordusunun tarama faaliyetlerinden sonra binaları imha edebileceğini belirtti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 2.055 kişinin hayatını kaybettiğini, Lübnan hükümeti ise yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Paraşütcü, komando ve Givati (Dağ) birliklerinin 98. Tümen komutasında, Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Bin Cubeyl'de işgali genişletmek için yoğun kara saldırılarına başladığını aktaran Adraee, karada çatışmaların yaşandığını, ayrıca İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

İsrail, Lübnan'da kuşatmayı tamamladı, işgale başladı! Hava saldırılarında binlerce kişi öldü

''İSRAİL SALDIRILARI SÜRECEK!''

Adraee, saldırılarda 100'den fazla Hizbullah mensubunun öldüğünü, onlarca altyapı unsurunun yok edildiği ve silahlara el konulduğunu ileri sürerek bölgede İsrail saldırılarının süreceği tehdidinde bulundu.

İsrail, Lübnan'da kuşatmayı tamamladı, işgale başladı! Hava saldırılarında binlerce kişi öldü

İsrail basını, ordunun Bint Cubeyl'e yönelik bir haftadır yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini, İsrail sınırına hakim bir konumda olan bu bölgeden Hizbullah'ın roket atışları yaptığını ileri sürdü.

İsrail, Lübnan'da kuşatmayı tamamladı, işgale başladı! Hava saldırılarında binlerce kişi öldü

BİNALAR İMHA EDİLECEK!

İsrail ordusunun kuşattığı bölgeye erişimi kestiği ve takviye gelmesini engellediği, şimdi ise farklı yönlerden ilçeye girip binalarda tarama yaptığı iddia edilerek İsrail ordusunun tarama faaliyetlerinden sonra tüm binaları imha edebileceği belirtildi.

İsrail, Lübnan'da kuşatmayı tamamladı, işgale başladı! Hava saldırılarında binlerce kişi öldü

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail, Lübnan'da kuşatmayı tamamladı, işgale başladı! Hava saldırılarında binlerce kişi öldü

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

İsrail, Lübnan'da kuşatmayı tamamladı, işgale başladı! Hava saldırılarında binlerce kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda abluka kararının ardından İran'dan yeni tehdit: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz
Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası! Trump, İran'ı köşeye sıkıştırmak istiyor! İsrail Lübnan'a saldırılarını südürüyor
