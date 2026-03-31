İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken bir yandan da Tel Aviv, Lübnan'a bombalar yağdırıyor. Son olarak ise İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İsrail, Lübnan'daki işgali resmen duyurdu: Sınırdaki tüm beldeleri yıkacaklar İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi kontrol edeceklerini, ayrıca bu bölgeden sürgün ettikleri Lübnanlıların geri dönüşüne izin vermeyeceklerini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutarak Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi kontrol edeceklerini belirtti. Katz, Lübnan'ın güneyinden sürgün edilen 600 binden fazla bölge sakininin geri dönüşüne izin verilmeyeceğini söyledi. İsrail, sınırındaki köy ve beldelerde Gazze'de gerçekleştirdikleri yıkımın benzerini uygulayacakları tehdidinde bulundu. İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik hava saldırıları düzenledi ve kara işgalini genişletme kararı aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarında 1247 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'da İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini aştı.

Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine konuşlanarak işgali sürdüreceğini ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi kontrol edeceğini belirtti.

YERİNDEN EDİLENLERİN DÖNÜŞÜNE İZİN VERİLMEYECEK!

Lübnan'ın güneyinden sürgün ettikleri 600 binden fazla bölge sakininin geri dönüşüne izin vermeyeceklerini ifade eden Katz, İsrail sınırındaki köy ve beldelerde Gazze'de gerçekleştirdikleri yıkımın benzerine girişeceklerini vurguladı.

Katz, Gazze Şeridi'nin Refah ve Beyt Hanun kentlerinde yürüttükleri yıkımı Lübnan'ın İsrail sınırında tatbik edecekleri tehdidinde bulundu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.