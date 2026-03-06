Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail önce tahliye dedi sonra vurdu! Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırı öncesi İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden 4 ayrı mahalleyi işaret ederek acil tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 14:43

İsrail ordusu, 2 Mart’ta ’a başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Ordu, ’un Dahiye bölgesini bir saat içinde iki ayrı hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırılar sonrası bölgede şiddetli patlama sesleri duyulurken, gökyüzüne dumanlar yükseldi. İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana Dahiye’ye toplam 26 dalga hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail önce tahliye dedi sonra vurdu! Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

DAHİYE'DEKİ MAHALLER İÇİN SÜRGÜN EMRİ VE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'te yer alan hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

"Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi.

İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.

İsrail önce tahliye dedi sonra vurdu! Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

