TGRT Haber
İsrail ordusu: 'İran’a yönelik saldırıda 200 uçakla yaklaşık 500 hedef vuruldu'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik saldırılar kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri’nin tarihindeki en büyük hava harekatının gerçekleştirildiğini savundu. Saldırıda 200 uçakla yaklaşık 500 hedefin vurulduğu açıklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 23:17

Savunma Kuvvetleri (IDF), ’a yönelik saldırılarda İsrail Hava Kuvvetleri tarihindeki en büyük çaplı hava harekatının gerçekleştirildiğini ve 200 uçakla yaklaşık 500 hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik saldırılar kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri’nin tarihindeki en büyük hava harekatının gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırılar çerçevesinde yaklaşık 200 savaş uçağı ile İran’ın batı ve merkezi kesimlerinde yaklaşık 500 hedefin vurulduğunu açıkladı. İsrail ordusu, İran’a yönelik kapsamlı saldırının İran’ın rampaları ve sistemlerini hedef aldığını duyurdu. Saldırılar kapsamında hedeflere yüzlerce mühimmat bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "Bu, İsrail Hava Kuvvetleri’nin tarihindeki en büyük sorti olmuş ve yüksek nitelikli istihbaratla desteklenen yakın planlamanın ardından yüzlerce uçağının eş zamanlı olarak senkronize edilmesiyle icra edilmiştir" denildi.

IDF’in resmi sitesinden paylaşılan açıklamada, İran’ın hava savunma sistemlerine yönelik saldırıların hava sahası üstünlüğünün geliştirilmesini sağladığı ve İran’ın batısındaki fırlatma sahalarına ve ülkenin taarruz kapasitesine ağır darbe indirildiği ileri sürüldü. İsrail ordusu, Tebriz bölgesinde vurulan noktalardan birinin İran’ın balistik füze birimine ait olduğu ve buradan İsrail’e onlarca füze fırlatılmasının planlandığını savundu. Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, İran’daki faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı. Basında yer alan haberlerde saldırılarda F-35 ve F-15 tipi savaş uçaklarının kullanıldığı aktarıldı.

