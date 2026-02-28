İsrail ordusu: 'İran’a yönelik saldırıda 200 uçakla yaklaşık 500 hedef vuruldu'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik saldırılarda İsrail Hava Kuvvetleri tarihindeki en büyük çaplı hava harekatının gerçekleştirildiğini ve 200 uçakla yaklaşık 500 hedefin vurulduğunu açıkladı.



IDF’in resmi sitesinden paylaşılan açıklamada, İran’ın hava savunma sistemlerine yönelik saldırıların hava sahası üstünlüğünün geliştirilmesini sağladığı ve İran’ın batısındaki fırlatma sahalarına ve ülkenin taarruz kapasitesine ağır darbe indirildiği ileri sürüldü. İsrail ordusu, Tebriz bölgesinde vurulan noktalardan birinin İran’ın balistik füze birimine ait olduğu ve buradan İsrail’e onlarca füze fırlatılmasının planlandığını savundu. Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, İran’daki faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı. Basında yer alan haberlerde saldırılarda F-35 ve F-15 tipi savaş uçaklarının kullanıldığı aktarıldı.