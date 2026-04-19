İsrail ordusunda casus krizi: 2 asker gözaltında

İsrail ordusunda yürütülen casusluk soruşturması kapsamında, hava kuvvetlerinde görevli 2 askerin İran'a bilgi sızdırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlanacağı öğrenildi.

İsrail’de yayın yapan “i24News” televizyonunun İsrail askeri polis teşkilatına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun hava kuvvetleri içinde yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin detaylar yer aldı.

İsrail ordusunun hava kuvvetleri içinde yürütülen bir casusluk soruşturması kapsamında iki askerin İran istihbaratıyla temas şüphesi üzerine gözaltına alındığı bildirildi.
İki şüpheli asker, yaklaşık bir aydır gözaltında tutuluyor.
Şüphelilerin, İsrail ordusunun stratejik üsleri ve üst düzey yetkililere ait hassas bilgilere erişmek için mevkilerini kötüye kullandığı şüphesi bulunuyor.
Soruşturma, daha geniş bir ağa işaret edebileceği ve İsrail ordusunun hava savunma sistemlerinden sorumlu birimlerinden de daha önce gözaltılar yapıldığı belirtildi.
Söz konusu iki asker hakkında savaş zamanında düşmana yardım etme suçlamasıyla iddianame hazırlanacak.
Daha önce, 20 Mart'ta Demir Kubbe hava savunma sistemine ilişkin gizli bilgileri İran istihbaratına sızdırdığı suçlamasıyla bir yedek asker gözaltına alınmıştı.
İRAN İSTİHBARATIYLA TEMAS

Söz konusu iki şüphelinin yaklaşık bir aydır gözaltında tutulduğu belirtilen haberde, İran istihbaratının askerlerle temas kurduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğu ifade edildi.

2 ASKER GÖZALTINDA

Haberde, iki askerin İsrail ordusunun stratejik üsleri ve üst düzey yetkililere ait hassas bilgilere erişmek için mevkilerini kötüye kullandıkları şüphesi üzerine gözaltına alındığı aktarıldı.

İDDİANAME HAZIRLANACAK

Haberde, soruşturmanın iki şüphelinin ötesine uzanabileceği ve daha geniş bir ağa işaret edebileceği belirtilirken, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerinden sorumlu birimlerinden de soruşturma kapsamında daha önce gözaltılar yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu iki asker hakkında savaş zamanında düşmana yardım etme suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanacağı da kaydedildi.

İsrail polisi, 20 Mart'ta hava savunma sistemine ilişkin gizli bilgileri İran istihbaratına sızdırdığı suçlamasıyla bir yedek askerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Son dönemde, İsrail'de çok sayıda kişi İran'a ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve haklarında iddianame düzenlenmişti.

