İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin İsa heykelini parçaladığı görüntü ortaya çıktı.

İsrail ordusunda skandal görüntü: Bir asker İsa heykelini baltayla parçaladı

HABERİN ÖZETİ İsrail ordusunda skandal görüntü: Bir asker İsa heykelini baltayla parçaladı Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin İsa heykelini parçaladığı görüntüler ortaya çıktı ve İsrail ordusu konuyla ilgili soruşturma başlattı. Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, fotoğrafın incelemeye alındığını ve olayın detaylı soruşturulacağını açıkladı. İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini duyurmuştu. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes anlaşması bulunuyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Lübnan'ın güneyinde sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, bir İsrail askerinin İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Olayın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu fotoğraf büyük tepki çekti.

Bunun üzerine İsrail ordusu adına açıklama yayımlayan Shoshani, fotoğrafın inceleme altına alındığını, olayın detaylı ve derinlemesine soruşturulacağını ileri sürdü.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.