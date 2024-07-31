İsrail ordusunu korkutan detay! Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün Orta Doğu'daki kritik görevi

31 Temmuz 2024 10:45 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:53

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi 'üç maymun devrini bitirdi'! Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay: Öfke ve intikam ABD'ye kadar sıçrayacak

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi 'üç maymun devrini bitirdi'! Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay: Öfke ve intikam ABD'ye kadar sıçrayacak

Hamas lideri Haniye’nin 3 oğlu ve 4 torunu da hayatını kaybetmişti! İran Tahran’da öldürülen Heniyye’nin hayatı

Hamas lideri Haniye’nin 3 oğlu ve 4 torunu da hayatını kaybetmişti! İran Tahran’da öldürülen Heniyye’nin hayatı

İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Orta Doğu’da dengeler yeniden değişti. Lübnan ile İsrail arasında gerilim tırmanırken Hamas lideri İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da öldürüldüğü bildirildi. Hizbullah ise Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada Beyrut'un Dahiye bölgesinde üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef alan saldırı hakkında bilgi verdi. Saldırıda Fuad Şükür'ün öldüğüne dair kesin bilgi verilmedi.

Binadaki birçok katın yıkıldığı bilgisine yer verilen açıklamaya göre, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür de saldırı esnasında söz konusu binadaydı. Açıklamaya göre Şükür halen enkaz altında; arama ve kurtarma ekipleri enkaz üzerinde hummalı bir şekilde çalışma yürütüyor. İsrail ordusunun Beyrut’a saldırı düzenlemeden önce kaygılandığı bir detay ortaya çıktı.

HASSAS GÜDÜMLÜ FÜZELERİN GELİŞTİRİLMESİNDE ROL OYNADI

İsrail ordusu Fuad Şükrü'nün, Hizbullah'ın elindeki en gelişmiş silahlardan sorumlu olduğunu; bu silahlar arasında hassas güdümlü füzelerin, seyir füzelerinin ve uzun menzilli roketlerin de bulunduğunu açıklamıştı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan emekli İsrailli tuğgeneral Assaf Orion, Şükrü'nün "çok tecrübeli" bir isim olduğunu ve özellikle Hizbullah'ın hassas güdümlü füzelerinin geliştirilmesinde rol oynadığını söyledi. Analistler bu füzelerin İsrail ordusunu kaygılandırdığını söylüyor.

HİZBULLAH'TAKİ EN KRİTİK GÖREVİ

Washington Orta Doğu Politikası Enstitüsü'nde Hizbullah uzmanı olan Matthew Levitt ise Şükrü'nün Hizbullah'ın İsrail'in Güney Lübnan'ı işgal ettiği dönemde bölgedeki operasyonlarını yönettiğine dikkat çekiyor. İsrail, 1982'de işgal ettiği Güney Lübnan'dan 2000'de çekilmişti.

NYT'ye konuşan Levitt, Şükrü'nün daha sonra Hizbullah'ın Suriye'deki faaliyetlerinde önemli rol oynadığını, zamanla örgütün en önemli komutanlarından birine dönüştüğünü belirtti. Fuad Şükrü’nün Hizbullah lideri Nasrallah'a doğrudan rapor veren kişi olduğu aktarıldı.

Beyrut merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Orta Doğu Merkezi'nden Mohanad Hage Ali de Şükrü için, "Hizbullah'ın eski isimlerinden biri. Kesinlikle önemli bir figür” yorumunu yaptı.

İsrail ordusu, işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Cumartesi günü düzenlenen saldırıdan doğrudan Şükrü'yü sorumlu tutuyor. Hizbullah ise 12 çocuk ve gencin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgisi olmadığını açıklamıştı.

KATYUŞA ROKETİ

Hizbullah Hareketi, dün İsrail ordusunun sınır hattında yer alan taburunu katyuşa roketi ile hedef aldığını duyurmuştu. Katyuşa roketinin bazı tankları delici özelliği bulunuyor. Roketin maksimum menzili 20 kilometre.