Dünya
Avatar
Editor
 Onur Kaya

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamaney itirafı: Suikast aylar önceden planlandı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail-ABD saldırısında öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney'e yönelik suikastın 4 ay önce planlandığını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun o günkü toplantıda saldırı için Haziran 2026'yı belirlediğini söyleyen Katz, İran'da patlak veren rejim karşıtı protestolar sebebiyle saldırı takvimini öne çektiklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamaney itirafı: Suikast aylar önceden planlandı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 03:27
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 03:27

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail basınına ülkesi ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı saldırılar ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SUİKAST PLANI AYLAR ÖNCESİNDEN YAPILMIŞ!

Kasım 2025'te seçkin bir grup yetkilinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok dar kapsamlı bir toplantı" yaptığını aktaran Katz, bu toplantıda İran’ın geçtiğimiz günlerde öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e yönelik olası suikast planının ele alındığını söyledi. Hamaney’e yönelik saldırıyı ilk etapta Haziran 2026’da yapmayı düşündüklerini ifade eden Katz, "suikastı kendi başlarına gerçekleştirmek zorunda kalabilecekleri varsayımıyla" bu planları ABD ile hemen paylaşmadıklarını belirtti.

"PROTESTOLAR PLANIMIZI DEĞİŞTİRDİ"

Aralık ayı sonunda İran'da hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinin ardından Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "bir tür diyalog" süreci başladığını kaydeden Katz, bu gelişmenin planları değiştirdiğini vurguladı. Protestoların İsrail yönetiminde güvenlik kaygılarına yol açtığını savunan Katz, "Bu herkesi şaşırttı. Bu karışıklık sadece bir fırsat sunmakla kalmadı. Ayrıca, o dönemde protestoların yol açtığı baskı nedeniyle rejimin İsrail'e ve bölgedeki Amerikan güçlerine önleyici bir füze saldırısı düzenleyebileceğine dair ciddi endişeler de vardı" dedi.

SALDIRI TAKVİMİ ÖNE ÇEKİLDİ

Yaşanan gelişmelerin İran’a olası saldırı takvimini öne çektiğini belirten Katz, o dönemde ABD ve İsrail arasında rejimi devirme konusunda görüşmelerin başladığını aktardı. İki tarafın İran'a karşı yapılacak bir operasyonun hedeflerini belirleme konusunda iş birliği yaptığını ifade eden Katz, "İran halkına rejimi devirebilmeleri için fırsat sunmak" konusunda konuşmaya başladıklarını ve bu hedef doğrultusunda harekete geçtiklerini söyledi. Katz, o andan itibaren "ortak planlama ve ardından ortak operasyonel planlama sürecine" geçildiğini ifade etti.

NETANYAHU’YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Bazı iddiaların aksine, ne İsrail'in ne de ABD'nin diğerini İran'a karşı saldırıya teşvik etmediğini savunan Katz, her iki ülkenin de kararlarını İran kaynaklı güvenlik tehdidi ışığında bağımsız olarak aldığını öne sürdü. Kararlılığı nedeniyle Netanyahu’yu öven Katz, "Dünyada Başkan Trump ile böyle bir iş birliği yapabilecek tek kişi, tek lider Binyamin Netanyahu'dur" dedi.

"UMARIM REJİM DEVRİLİR"

İsrail'in Haziran 2025 saldırılarında İran’ın nükleer programını büyük ölçüde ortadan kaldırdığını söyleyen Katz, şimdi ise bu tür programları yeniden kurma girişimlerini önlemek için harekete geçtiklerini iddia etti. İran’a yönelik mevcut saldırıların bir öncekinden "çok daha geniş kapsamlı" olduğunu ve İsrail'in o zamana göre "3 kat daha fazla güç" kullandığını belirten Katz, "Umarım bu, İran halkının rejimi devirmesi ile sonuçlanır" dedi.

İSRAİL'İN AMACINI AÇIKLADI

Katz, savaşın rejim "tamamen değiştirilene" kadar devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Bu İran halkına bağlı" yanıtını verdi. İran’a yönelik saldırıların amacı ile ilgili ise Katz, "Amaç, İran’ın nükleer silah ve balistik füze programına dönme yeteneğini, bölgedeki vekillerine yardım kapasitesini ve İsrail’i yok etmeye yönelik operasyonlarını sürdürme yeteneğini ortadan kaldırmaktır. Rejimin çöküşü ve yerine yenisinin getirilmesi meselesi ise İran halkının gerçekleştirmesini beklediğimiz ve destek olmak istediğimiz bir şeydir" yorumunu yaptı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni ertelendi! ABD-İsrail saldırıları sürüyor
Trump: Mücteba Hamaney kabul edilemez! Yeni liderin seçiminde yer almalıyım
#Dünya
