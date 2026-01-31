Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail sivillerin çadırlarını havaya uçurdu! Bilanço ağırlaşıyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sivillerin kaldığı çadırları hedef aldı. Sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, bilanço her geçen saat ağırlaşıyor.

31.01.2026
31.01.2026
saat ikonu 16:37

Gazze’deki hükümete bağlı Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılara dair bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının sabah itibarıyla 29’a yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, güneydeki Han Yunus şehrinin Esda bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadırı insansız hava aracıyla hedef aldığı belirtildi. Nasır Hastanesi’ndeki sağlık yetkilileri ise saldırıda aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail sivillerin çadırlarını havaya uçurdu! Bilanço ağırlaşıyor

Gazze şehrinin batısında yer alan Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail savaş uçklarının saldırısında ise üçü çocuk, ikisi kadın toplam 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bölgedeki sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail sivillerin çadırlarını havaya uçurdu! Bilanço ağırlaşıyor

POLİS MERKEZİ HEDEF ALINDI

Açıklamaya göre ayrıca İsrail, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde polis merkezini hedef aldı.

Merkeze düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail sivillerin çadırlarını havaya uçurdu! Bilanço ağırlaşıyor

İsrail ordusunun ayrıca, Gazze şehrinin batısındaki Nasır Mahallesi’nde bir eve düzenlediği İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu saldırıyla sabah saatlerinden itibaren hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a yükseldi.

İsrail sivillerin çadırlarını havaya uçurdu! Bilanço ağırlaşıyor

"HAMAS'IN ATEŞKESİ İHLAL ETTİĞİ" İDDİASIYLA SALDIRDILAR

Öte yandan İsrail ordusu, 29 kişinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği" ettiği iddia edilen açıklamada, Hamas ve İslami Cihat mensuplarının hedef alındığı öne sürüldü.

Açıklamada, dün Refah şehrinde tünellerden çıktığı öne sürülen 8 Filistinlinin hedef alındığı, 3’ünün öldürüldüğü ve Hamas komutanı olduğu öne sürülen birinin de yakalandığı iddia edildi.

