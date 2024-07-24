İsrail güvenli bölgeyi de yerle bir etti: 3 günde 129 Filistinliyi öldürdü!

24 Temmuz 2024 22:11 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 22:27

Burdur’da acı kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Burdur’da acı kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Han Yunus kentinde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye son 3 günde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 129'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 300. güne yaklaşırken devam ederken Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan eş-Şaf Caddesi'ne düzenlediği saldırıda el-Faluci ailesinin evi bombaların hedefi oldu. Saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 yaralı Filistinli kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

129 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Gazze’deki hükümet, İsrail'in son üç günde Han Yunus'ta sözde güvenli bölgedeki Filistinlilere yönelik saldırılarında 129 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, yaralılardan 100'ünün henüz hastanelere sevk edilmediği kaydedildi.

İsrail saldırılarında 237 ev ve bina hasar görürken, 22 ev de sakinleri içerisindeyken bombalandı. İsrail ordusunun, Han Yunus'ta Selahaddin Caddesi üzerinde hareket eden her şeyi hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, yaralılara ve cansız bedenlere ulaşmanın engellendiği belirtildi. İsrail'in, zorla yerinden etme başta olmak üzere çok sayıda insanlık suçu işlediği, bu durumun yüz binlerce hasta, hamile, çocuk, yaşlı ve özel ihtiyacı olan kişinin hayatını tehdit ettiği ve onları ölümle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.

Hükümetin Medya Ofisi, uluslararası topluma ve tüm dünya ülkelerine "bu utancı, suçları, katliamları derhal ve acilen durdurma" çağrısında bulundu. İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği kentin doğu bölgelerine yoğun saldırıları devam ediyor.