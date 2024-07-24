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Burdur’da acı kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Temmuz 2024 20:55 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 21:05

Burdur’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Adem Burgaz'ın (49) kullandığı 09 NM 166 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 AGT 651 plakalı otomobil, Düğer köyü yakınlarında çarpıştı.

Burdur’da acı kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var! - 1. Resim

SÜRÜCÜ ÖLDÜ!

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Burgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan 9 kişi, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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