Burdur’da acı kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

24 Temmuz 2024 20:55 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 21:05

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Adem Burgaz'ın (49) kullandığı 09 NM 166 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 AGT 651 plakalı otomobil, Düğer köyü yakınlarında çarpıştı.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ!

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Burgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan 9 kişi, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.