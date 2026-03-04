İsrail Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurdu: Hava savunma sistemleri imha edildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, kısa süre önce İsrail jetlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısında İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Mihrabad Havalimanı'nın hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, hedef alındığı duyurulan Mihrabad Havalimanı’nın görseline de yer verildi.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.