Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurdu: Hava savunma sistemleri imha edildi

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'na saldırı düzenledi. Ordudan yapılan açıklamada saldırının hedefinde hava savunma sistemleri olduğu ve sistemlerin imha edildiği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurdu: Hava savunma sistemleri imha edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 17:24

ordusu tarafından yapılan açıklamada, kısa süre önce İsrail jetlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısında 'ın başkenti 'da yer alan Mihrabad Havalimanı'nın hedef alındığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

İsrail Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurdu: Hava savunma sistemleri imha edildi

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İsrail ordusu, Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı hedef aldığını duyururken, bu saldırı ABD ile birlikte İran'a yönelik devam eden ve İran lideri ile çok sayıda yetkilinin ölümüne yol açan geniş çaplı askeri çatışmanın bir parçasıdır.
İsrail jetleri, İran'ın başkenti Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı hedef aldı.
Saldırı, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının devamı niteliğindedir.
İran, İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkili ve toplam 867 kişi hayatını kaybetti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Açıklamada, hedef alındığı duyurulan Mihrabad Havalimanı’nın görseline de yer verildi.

İsrail Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nı vurdu: Hava savunma sistemleri imha edildi

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısı
Sri Lanka açıklarındaki İran gemisine denizaltı saldırısı: Yüzlerce kişi kayıp
ETİKETLER
#İsrail
#iran
#tahran
#hava saldırısı
#Mihrabad Havalimanı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.