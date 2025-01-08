İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes şartları ortaya çıktı! Trump'ın tehdidine sert tepki geldi

08 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:40

İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerde görüşülen şartlar ortaya çıktı. İsrail medyasının yayımladığı belgeler, ateşkes müzakerelerinin ana çerçevesini gözler önüne serdi. ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ise Hamas'ı esir takası konusunda tehdit etti. Hamas'tan ise Trump'a cevap gecikmedi.

İsrail devlet haber ajansı KAN 11, Hamas​ ve İsrail arasındaki müzakerelerdeki olası ateşkes​ görüşmelerinin şartlarını yayımladı. Belgelerde, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'nin yeniden inşası ve kalıcı ateşkes hedeflendiği belirtildi. En dikkat çeken nokta ise tüm İsrailli rehinelerin ölü ya da serbest kalmasına karşılık İsrail'deki Filistinli mahkumların serbest bırakılacak olması.

Ateşkes şartlarına göre, İsrail Natzarim koridoru da dahil, Gazze'nin merkezinden çekilecek, Askeri karakollar ve tesisler de kaldırılacak. Ateşkesin ilk gününden itibaren günde 600 yardım tırı Gazze'ye giriş yapacak. Bu yardım, yakıt da dahil olmak üzere temel ihtiyaçları karşılayacak.

ESİR TAKASI GÜN GÜN GERÇEKLEŞECEK

Esir takasında ise kadınlara öncelik verilecek. Hamas, ilk gün üç kadın rehineyi, yedinci gün dört rehineyi serbest bırakılacak. Sonraki haftalarda, yedi günde bir üç rehine bırakılacak ve bu süreçte hayatta olan rehinelere öncelik tanınacak.

Anlaşmanın yedinci gününe kadar Hamas, serbest bırakılacak rehinelerin sayısını içeren bir listeyi teslim etmekle yükümlü. İsrail, bu listenin anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce verilmesini talep ediyor. Hamas, 38 rehinenin kimliklerini ve durumları sıralayan benzeri bir listeyi geçtiğimiz günlerde yayımlamıştı. İsrail, en az 50 Filistinli savaşçının sürgüne gönderilmesini istiyor. Müzakerelerle bu sayı artabilir.

'SAVAŞIN SONA ERMESİ' İFADESİNDEN KAÇINILDI

Gazze'nin yeniden inşası için altyapı onarımı, molozların temizlenmesi, en az 60 bin karavan ve 20 bin çadır isteniyor. Anlaşmanın ikinci aşaması, askeri faaliyetlerin ve tüm saldırgan eylemlerin kalıcı olarak durdurulmasını öngörüyor. Ancak, "savaşın sona ermesi" ifadesinden kaçınılmış.

Belge, Mayıs ayında onaylandı ve Doha’daki görüşmelerde küçük değişiklikler yapıldı. En büyük zorluk, Gazze’de hayatta kalan rehinelerin sayısının belirlenmesi olarak öne çıkıyor. Hamas, bu esir takasının savaşı sonlandırması gerektiğini belirtti.

TRUMP'TAN HAMAS'A TEHDİT

20 Ocak'ta yemin ederek görevine resmen başlayacak olan Donald Trump, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek, "İsrail ve kendimiz için o rehineleri geri getirmek istiyoruz. Tekrar söylüyorum, göreve geldiğimizde bizim temsilcilerimizle birlikte (esirlerin serbest bırakılmasına yönelik) bu anlaşma yapılmazsa orada kıyamet kopacak." değerlendirmesinde bulundu.

HAMAS'TAN CEVAP GECİKMEDİ

ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya gün sayan Donald Trump'ın göreve geleceği 20 Ocak'a kadar Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmaması halinde "Orta Doğu'da kıyamet kopacağı" yönündeki açıklamasına Hamas'tan tepki geldi.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan Cezayir'de yaptığı açıklamada, Trump'a "daha diplomatik davranması" çağrısında bulundu. Hamdan, "ABD başkanının daha disiplinli ve diplomatik açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Hamdan, ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik tüm çabaları baltalayan tarafın İsrail olduğunu vurguladı. Katar'daki yürütülen son müzakere turuna ilişkin ayrıntı vermeyeceğini söyleyen Hamdan, Hamas'ın "Gazze'ye yönelik saldırganlığın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmesi" şartlarını yineledi.