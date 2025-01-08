Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan Donald Trump'a rest: ABD için en ufak ihtimal yok!

08 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:47

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın isteğine ve son sosyal medya paylaşımına sert tepki gösterdi. Trudeau, Kanada'nın bağımsız kalmaya devam edeceğini, böyle bir birleşmenin ihtimali olmadığını söyledi.

Trump göz koyduğu topraklar için 'asker kullanabiliriz' imasında bulundu! Kanada'yı ise harita ile ABD'ye kattı

Trump göz koyduğu topraklar için 'asker kullanabiliriz' imasında bulundu! Kanada'yı ise harita ile ABD'ye kattı

Kanada​ Başbakanı Justin Trudeau, Donald Trump'ın isteğine karşı sessizliğini bozdu. Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social​'da Kanada'yı ABD​ topraklarına ait gibi göstermesinin ardından X'ten açıklama yapan Kanadalı Başbakan, Trump'ın açıklamalarının 'temelsiz' olduğunu, Kanada'nın bağımsız bir ülke olarak yoluna devam edeceğini vurguladı.

Trudeau, “Kanada ve ABD, yıllardır en önemli ticaret ve güvenlik ortakları olarak birbirlerine katkı sağlıyor. Bu ortaklık bölge için çok değerli ve Kanada'nın bağımsız kalması, bu dengenin temel taşlarından biri” ifadesini kullandı.

KANADA'YI HARİTAYLA ABD'YE KATTI

Kanada'da pek çok kişinin ABD'nin 51. eyalet olmasını istediğini dile getiren Trump, ''ABD ile birleşmek, tarifeleri ortadan kaldıracak, vergileri düşürecek ve Rusya ve Çin tehditlerine karşı güvenliği sağlayacak. Birlikte büyük bir ulus oluşturacağız.'' sözleriyle dikkatleri üzerine çekmesinin ardından Kanada'nın ABD'nin parçası olduğu harita paylaşmıştı.

Kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan paylaşım yapan Trump'ın paylaştığı haritada, Kanada ve ABD tek bir ülke olarak görülüyor.

JUSTIN TRUDEAU İSTİFASINI AÇIKLADI

Öte yandan Justin Trudeau, Ottawa'da yaptığı bir basın toplantısında, Liberal Parti yeni bir lider seçtikten sonra hem parti liderliğini hem de başbakanlık görevini bırakacağını duyurmuştu.

Trudeau, "Kanada'nın geleceğini şekillendirecek yeni liderlere yer vermenin vakti geldi. İstifa​ kararıyla ülkemize en iyi şekilde hizmet ettiğime inanıyorum" dedi.