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 | Berrak Arıcan

İsrail ve Suriye arasında barış beklenirken yeni bir anlaşmazlık ortaya çıktı

İsrail ve Suriye arasında normalleşme sürecine girilmesi beklenirken yeni bir anlaşmazlığın ortaya çıktığı öne sürüldü. İsrail ordusunun Suriye topraklarında saldırılar düzenlemesi konusunda anlaşamadıkları iddia edildi.

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İsrail ve Suriye arasında barış beklenirken yeni bir anlaşmazlık ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 08:47
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 08:47

İsrail ve Suriye arasında barış beklenirken yeni bir anlaşmazlıkları olduğu ortaya çıktı. The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail'in 2020'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde BAE, Fas ve Bahreyn ile imzaladığı Abraham Anlaşmalarının (normalleşme anlaşmaları) genişletilmesi çerçevesinde İsrail ile Suriye arasında güvenlik görüşmelerinin yapıldığı öne sürülen haberde, Şam yönetiminin herhangi bir anlaşma kapsamında İsrail'in Suriye topraklarında saldırı düzenlemesine izin verilmeyeceğini açıkça belirttiği aktarıldı.

İsrail ve Suriye arasında barış beklenirken yeni bir anlaşmazlık ortaya çıktı

İSRAİL SALDIRILARINDAN VAZGEÇMEK İSTEMİYOR!

İsrail'in ise Şam yönetiminden işgal edilen tampon bölgeden çekilme karşılığında sözde tehditlere karşı müdahale için saldırı yapabilme özgürlüğü talep ettiği ve bunda ısrarcı olduğu bildirilen haberde, İsrail'in Suriye'ye karşı son dönemde söylemini yumuşattığı hatırlatıldı.

Habere göre, müzakereler hakkında bilgi sahibi kaynaklar, bir anlaşmaya varılsa bile "en azından ilk aşamada soğuk bir barış olacağını" söyledi.

Kaynaklardan biri, bu aşamada barış anlaşmasından ziyade "tehditlere karşı işbirliğini amaçlayan güvenlik düzenlemesi" olacağını ileri sürdü.

İsrail ve Suriye arasında barış beklenirken yeni bir anlaşmazlık ortaya çıktı

ABRAHAM ANLAŞMALARININ GENİŞLETİLMESİ

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sona ermesinin ardından Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi konusu ülkedeki en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Golan Tepeleri'nde İsrail işgalinin sürmesi şartıyla Tel Aviv yönetiminin Suriye ve Lübnan'la normalleşme arzusunda olduğunu söylemişti.

İsrail ve Suriye arasında barış beklenirken yeni bir anlaşmazlık ortaya çıktı

İsrail tarafından bu yönde açıklamalar gelirken, Suriye tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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ETİKETLER
#İsrail
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#barış
#golan tepeleri
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#Abraham Anlaşmaları
#Abraham Anlaşmaları
#Güvenlik Görüşmeleri
#Barış Müzakereleri
#Dünya
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