İsrail'in hem Gazze'ye hem Batı Şeria'ya yönelik acımasız saldırıları sürerken ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir doğum günü kutlamalarıyla dikkat çekti. Ben Gvir, 50. yaş gününü 'urgan' temalı pastalarla kutladı.

HABERİN ÖZETİ İsrail'de aşırı sağcı bakandan 'urgan' temalı pastalarla kutlama! İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılar sürerken 50. yaş gününü Filistinlilere idam cezası öngören yeni yasayla ilişkili 'urgan' temalı pastalarla kutladı. Ben-Gvir, doğum gününü 'urgan' temalı pastalarla ve eşiyle birlikte kutladı. Pastalarda 'urgan' sembolü kullanıldı ve birinde 'Bazen hayaller gerçek olur' yazısı yer aldı. Bu tema, İsrail Meclisi tarafından onaylanan ve Filistinlilere idam cezası öngören yasayla ilişkilendirildi. Yeni yasaya göre, idam cezası asılma yoluyla gerçekleştirilecek ve infazı yapan gardiyanlara kimlik gizliliği ile cezai dokunulmazlık tanınacak. Tasarıda, idam cezası için savcılığın talebine gerek kalmadan, oy birliği şartı aranmadan ve basit çoğunlukla karar verilebileceği belirtildi. İsrail işgali altındaki Filistinlilere ölüm cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağı eklendi.

Ben Gvir, urgan temalı pastası ve eşiyle beraber basına poz verdi. tkinlikte birden fazla pastada urgan sembolünün kullanıldığı, Ben-Gvir’in de urgan figürlü bir rozet taktığı aktarıldı. Pastalardan birinde ise ''Bazen hayaller gerçek olur'' yazısı görüldü. Bu tema ve yazının Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören ve kısa süre İsrail Meclisi tarafından onaylanan yasayla ilişkiliydi.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA İDAM CEZASI ÖNGÖREN YASA

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtildi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara ölüm cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydedildi.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösterildi.