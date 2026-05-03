Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail'de aşırı sağcı bakandan 'urgan' temalı pastalarla kutlama!

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in doğum günü 'urgan' temalı pastalarla kutlandı. Ben Gvir ve eşi skandal pastalarla poz verdi. Pastaların birinin üzerinde yazan yazı da dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 14:09

'in hem 'ye hem Batı Şeria'ya yönelik acımasız saldırıları sürerken ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar doğum günü kutlamalarıyla dikkat çekti. Ben Gvir, 50. yaş gününü 'urgan' temalı pastalarla kutladı.

HABERİN ÖZETİ

İsrail'de aşırı sağcı bakandan 'urgan' temalı pastalarla kutlama!

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılar sürerken 50. yaş gününü Filistinlilere idam cezası öngören yeni yasayla ilişkili 'urgan' temalı pastalarla kutladı.
Ben-Gvir, doğum gününü 'urgan' temalı pastalarla ve eşiyle birlikte kutladı.
Pastalarda 'urgan' sembolü kullanıldı ve birinde 'Bazen hayaller gerçek olur' yazısı yer aldı.
Bu tema, İsrail Meclisi tarafından onaylanan ve Filistinlilere idam cezası öngören yasayla ilişkilendirildi.
Yeni yasaya göre, idam cezası asılma yoluyla gerçekleştirilecek ve infazı yapan gardiyanlara kimlik gizliliği ile cezai dokunulmazlık tanınacak.
Tasarıda, idam cezası için savcılığın talebine gerek kalmadan, oy birliği şartı aranmadan ve basit çoğunlukla karar verilebileceği belirtildi.
İsrail işgali altındaki Filistinlilere ölüm cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağı eklendi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İsrail'de aşırı sağcı bakandan 'urgan' temalı pastalarla kutlama!

Ben Gvir, urgan temalı pastası ve eşiyle beraber basına poz verdi. tkinlikte birden fazla pastada urgan sembolünün kullanıldığı, Ben-Gvir’in de urgan figürlü bir rozet taktığı aktarıldı. Pastalardan birinde ise ''Bazen hayaller gerçek olur'' yazısı görüldü. Bu tema ve yazının Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören ve kısa süre İsrail Meclisi tarafından onaylanan yasayla ilişkiliydi.

İsrail'de aşırı sağcı bakandan 'urgan' temalı pastalarla kutlama!

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA İDAM CEZASI ÖNGÖREN YASA

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

İsrail'de aşırı sağcı bakandan 'urgan' temalı pastalarla kutlama!

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtildi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara ölüm cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydedildi.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösterildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik plan! Trump ABD'yi korsana benzetti
Milyonlarca kişinin bilgilerini ele geçirdi ve dalga geçti: Siber savunmanız kruvasan gibi!
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#ben-gvir
#idam cezası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.