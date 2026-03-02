İsrail'de jeopolitik gerilim önlemi: Gaz sahasındaki üretim faaliyetleri durduruldu

NewMed Energy - Limited Partnership tarafından yapılan açıklamada, Leviathan projesi operatörü Chevron Mediterranean Limited'in 28 Şubat'ta İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığından aldığı güvenlik tavsiyesi kapsamında Leviathan sahasında üretimin askıya alındığı kaydedildi.

EN ÖNCELİKLİ DURUM ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Diğer yandan Energean'dan yapılan açıklamada, bölgedeki jeopolitik gerginlikler sonrasında, 28 Şubat'ta İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığından Energean Power FPSO'daki üretim ve faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına yönelik bir bildirim alındığı ifade edildi.

Açıklamada, çalışan güvenliğinin en öncelikli olduğu, üretimin en kısa sürede güvenli şekilde yeniden başlamasını sağlamak amacıyla Bakanlık ve ilgili diğer paydaşlarla yakın bir diyalog sürdürüldüğü kaydedildi.