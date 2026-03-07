İsrail'den "16 uçağı vurduk" iddiası! Mehrabad Havalimanı'na yönelik saldırıyla ilgili açıklama

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 8. gününde devam ediyor. Orta Doğu'da gerilimli günler yaşanırken karşılıklı saldırılar da sürüyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İSRİAL'DEN "16 UÇAĞI VURDUK" AÇIKLAMASI

Son olarak İsrail, gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti. Yoğun bir bombardımana uğrayan havalimanında yangın çıktığı bildirilirken, yükselen alevler kilometrelerce öteden görülmüştü.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan da önemli bir açıklama geldi. Açıklamada, Mehrabad Havaalanı'nda altyapıyı hedef alan geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirildiği ve 16 uçağın vurulduğu belirtildi.

Havaalanının altyapısının hedef alındığı saldırıda vurulduğu iddia edilen 16 uçağın, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü'ne ait olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Mehrabad Havaalanı'nın Kudüs Gücü tarafından Orta Doğu'daki "vekillerini" silahlandırmak ve finanse etmek için kullanıldığı savunuldu.

Ayrıca açıklamada, vurulan uçaklardan bazılarının "İran'ın vekillerine silah taşıyan uçaklar", bazılarının ise savaş uçağı olduğu iddia edildi.