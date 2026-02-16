İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi'yi gözaltına aldı.

Dinle Özetle

İsrail'den Kudüs'te alçak hamle: Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi gerekçesiz gözaltına alındı! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 54

HABERİN ÖZETİ İsrail'den Kudüs'te alçak hamle: Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi gerekçesiz gözaltına alındı! İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi'yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin gözaltına aldı. Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın avlusunda gerçekleşti. İsrail polisi, gözaltı için herhangi bir gerekçe sunmadı. Bu durum, İsrail'in Mescid-i Aksa ve görevlilerine yönelik artan kısıtlamaları kapsamında değerlendiriliyor. Bölgede, Filistinli din görevlileri ve aktivistlere yönelik gözaltı ve uzaklaştırma cezaları artıyor.

AVLUDA GEREKÇESİZ GÖZALTI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyerek Aksa İmamı Abbasi'yi gözaltına aldı. İsrail polisi, gözaltı için herhangi bir gerekçe göstermedi.

Haberde, söz konusu gözaltının, Tel Aviv yönetiminim Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Aksa imamlarına ve gönüllülerine yönelik artırdığı kısıtlamalar kapsamında gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün özellikle Eski Şehir bölgesi ile Mescid-i Aksa çevresinde uyguladığı sıkı güvenlik önlemleriyle gerilimi tırmandırdığı ve bu kapsamda Filistinli din görevlileri ile aktivistleri gözaltına alarak Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdiği ifade edildi.