Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İsrail'den Kudüs'te alçak hamle: Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi gerekçesiz gözaltına alındı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te tansiyonu yükselten İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi'yi gözaltına aldı. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden yapılan bu hamle tepki çekerken, Tel Aviv'in kutsal mekana yönelik kısıtlama zincirinin son halkası oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail'den Kudüs'te alçak hamle: Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi gerekçesiz gözaltına alındı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 18:54

, işgal altındaki 'te İmamı Muhammed Ali Abbasi'yi gözaltına aldı.

İsrail'den Kudüs'te alçak hamle: Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi gerekçesiz gözaltına alındı!

0:00 54
HABERİN ÖZETİ

İsrail'den Kudüs'te alçak hamle: Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi gerekçesiz gözaltına alındı!

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi'yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin gözaltına aldı.
Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.
Gözaltı, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın avlusunda gerçekleşti.
İsrail polisi, gözaltı için herhangi bir gerekçe sunmadı.
Bu durum, İsrail'in Mescid-i Aksa ve görevlilerine yönelik artan kısıtlamaları kapsamında değerlendiriliyor.
Bölgede, Filistinli din görevlileri ve aktivistlere yönelik gözaltı ve uzaklaştırma cezaları artıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

AVLUDA GEREKÇESİZ GÖZALTI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyerek Aksa İmamı Abbasi'yi gözaltına aldı. İsrail polisi, için herhangi bir gerekçe göstermedi.

Haberde, söz konusu gözaltının, Tel Aviv yönetiminim Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Aksa imamlarına ve gönüllülerine yönelik artırdığı kısıtlamalar kapsamında gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

İsrail'den Kudüs'te alçak hamle: Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi gerekçesiz gözaltına alındı!

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün özellikle Eski Şehir bölgesi ile Mescid-i Aksa çevresinde uyguladığı sıkı güvenlik önlemleriyle gerilimi tırmandırdığı ve bu kapsamda Filistinli din görevlileri ile aktivistleri gözaltına alarak Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdiği ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mescid-i Aksa baskınına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: İstikrar bozucu eylemlere son verin!
İsrailli vekilden Ramazan öncesi açık tahrik: 'Aksa’nın meşru sahibi biziz, Ramazanda baskınlara devam edin!'
ETİKETLER
#mescid-i aksa
#doğu kudüs
#gözaltı
#İsrail polisi
#Muhammed Ali Abbasi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.