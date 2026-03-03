İsrail’den savaşın ateşini yükseltecek iddia: Suudi Arabistan, İran’a saldıracak

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberin üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırıldığı kaydedildi. Habere göre, Riyad yönetimi, ABD-İsrail'in saldırılara başlamasından sonra Körfez ülkelerine yüzlerce füze ile insansız hava aracı (İHA) gönderen ve Suudi Arabistan'ı da hedef alan İran'ın saldırılarına misilleme yapmaya hazırlanıyor.

"İRAN'A SALDIRACAĞINDAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK"

Üst düzey İsrailli bir yetkilinin "Suudi Arabistan'ın İran'ın saldırısına uğradıktan sonra, yakında İran'a saldıracağından hiç şüphemiz yok." ifadeleri aktarılan haberde, İsrail'in Riyad'ın dün gece ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıya yanıt verme ihtimaline hazırlandığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 İHA ile saldırı olduğunu ve binada ufak çaplı yangın çıktığını açıklamıştı. Bakanlık, daha sonra Riyad ve El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurmuştu.