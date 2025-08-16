Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İsrail'e ait keşif İHA'sı Gazze'de düştü

İsrail'e ait keşif ve gözetleme görevi gören insansız hava aracı (İHA) Gazze'de düştü. Yaşanan olay sonrası ordudan açıklama gecikmedi.

İsrail'e ait keşif İHA'sı Gazze'de düştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 13:35

Ordudan yapılan açıklamada, keşif amaçlı kullanılan “Skylark 3” tipi ’nın teknik bir arıza sonucu kentindeki Rimal Mahallesi’ne düştüğü bildirildi.

İsrailli savunma firması Elbit Systems tarafından üretilen Skylark serisi keşif ve gözetleme İHA’larının, geçmişte de çeşitli teknik sorunlar nedeniyle defalarca düştüğü basına yansımıştı.

İsrail'e ait keşif İHA'sı Gazze'de düştü

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

ETİKETLER
#gazze
#iha
#teknik arıza
#işgal
#Skylark 3
#İzrail
#Dünya
