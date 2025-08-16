İsrail'e ait keşif İHA'sı Gazze'de düştü

Ordudan yapılan açıklamada, keşif amaçlı kullanılan “Skylark 3” tipi İHA’nın teknik bir arıza sonucu Gazze kentindeki Rimal Mahallesi’ne düştüğü bildirildi.

İsrailli savunma firması Elbit Systems tarafından üretilen Skylark serisi keşif ve gözetleme İHA’larının, geçmişte de çeşitli teknik sorunlar nedeniyle defalarca düştüğü basına yansımıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.