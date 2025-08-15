İsrail'in saldırısı kanalizasyonu havaya uçurdu! Nasser Hastanesi sular altında kaldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Dün hedef alınan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta hasar meydana geldi.

Saldırıların ardından Han Yunus'un merkezindeki kanalizasyon hattı havaya uçtu. Patlama sonucu Nasser Hastanesi sular altında kaldı.

İNSANİ KOŞULLAR DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Yetersiz şartlarda hizmet veren hastaneyi basan kanalizasyon suyu nedeniyle insani koşullar daha da kötüleşti. Hastanede hizmet vermeye çalışan doktorlar ve hemşireler zor anlar yaşarken, hastalar da büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Yetkililerin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.