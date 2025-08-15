Batı Şeria'da İsrailli işgalci zorbalığı! Köylere saldırıyorlar

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri artarak sürüyor. Filistin basınına göre, silahlı İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’nın güneyindeki Susya köyü ile merkezindeki Atara köylerine molotof kokteylleriyle saldırdı. Ev ve araçların ateşe verildiği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

SALDIRILAR SONRASI GÖZALTI YOK

İsrail basını, olaylar sonrası hiçbir İsrailli yerleşimcinin gözaltına alınmadığını bildirdi. Bölgedeki tansiyonun yüksek olduğu ve Filistinlilerin saldırılara karşı savunmasız bırakıldığı ifade ediliyor.