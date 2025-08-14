İsrail'in E1 planına Türkiye'den tepki: Kalıcı barış umutlarını hedef alıyor

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Doğu Kudüs'te "E1" adlı yasa dışı yerleşim yerine yönelik planın onaylanacağını açıkladı. İsrail, bu plana göre Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden ayırmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından koparmayı amaçlayarak proje kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konut inşa edecek.

Gazze'de soykırıma varan saldırılarıyla binlerce Filistinliyi katleden İsrail'in bu yeni sinsi planına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"ULUSLARARASI HUKUKU VE BM KARARLARINI HİÇE SAYIYOR"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır.

KALICI BARIŞIN TEK YOLU BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur. Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz."