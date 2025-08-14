Menü Kapat
 Selahattin Demirel

İsrail'in E1 planına Türkiye'den tepki: Kalıcı barış umutlarını hedef alıyor

İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı ayırmaya amaçlayan E1 planını onaylama kararı Türkiye'yi harekete geçirdi. Dışişleri Bakanlığı, gelişmeyi kınayarak "Bu adım iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır." ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yayımladı.

İsrail'in E1 planına Türkiye'den tepki: Kalıcı barış umutlarını hedef alıyor
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 23:49
|
15.08.2025
15.08.2025
saat ikonu 00:11

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 'te "E1" adlı yasa dışı yerleşim yerine yönelik planın onaylanacağını açıkladı. İsrail, bu plana göre 'daki bölgeleri birbirinden ayırmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan topraklarından koparmayı amaçlayarak proje kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konut inşa edecek.

Gazze'de soykırıma varan saldırılarıyla binlerce Filistinliyi katleden İsrail'in bu yeni sinsi planına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

İsrail'in E1 planına Türkiye'den tepki: Kalıcı barış umutlarını hedef alıyor

"ULUSLARARASI HUKUKU VE BM KARARLARINI HİÇE SAYIYOR"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır.

KALICI BARIŞIN TEK YOLU BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur. Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz."

