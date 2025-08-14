Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Tel Abyad'da bölgenin en büyük aşiretleri PKK/YPG'ye savaş açtı!

Suriye'nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, bölgenin en büyük aşiretlerinden Beggara aşireti, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı direniş başlattığını duyurdu. Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da bir araya gelen aşiret mensupları, Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan topraklara yönelik işgalin son bulması için ortak bir bildiri yayımladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tel Abyad'da bölgenin en büyük aşiretleri PKK/YPG'ye savaş açtı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 23:12

’nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan en büyük aşiretlerden Beggara aşireti, örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadele başlattığını duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad’da yaşayan Beggara aşiretine mensup yüzlerce genç, Fırat Nehri’nin doğusunu işgal eden terör örgütüne karşı mücadeleye hazır olduklarını duyurdu. Aşiret temsilcileri, PKK/YPG’ye karşı tüm aşiretlerle birlikte hareket edeceklerini belirterek, "Topraklarımızı işgal eden bu yapıya karşı sonuna kadar direneceğiz." mesajı verdi.

Tel Abyad'da bölgenin en büyük aşiretleri PKK/YPG'ye savaş açtı!

Tel Abyad ilçesindeki stadyumda bir araya gelen Beggara aşiretine bağlı el-Meşhur kabilesinin ileri gelenleri, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı toplu direniş çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, Fırat Nehri’nin doğusunda, Cezire Bölgesi üzerindeki işgal tamamen sona erene kadar PKK/YPG’ye karşı sürekli ve genel bir mücadele yürütüleceği vurgulandı.

Ayrıca bildiride, "Suriye hükümetini destekleyen diğer aşiret ve kabilelerle tam dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verildi. Bildiride, aşiret mensuplarının, SDG adını kullanan PKK/YPG ve destekçilerinin işgal ettiği toprakları kurtarmak için canlarını feda etmeye hazır oldukları belirtildi.

Tel Abyad'da bölgenin en büyük aşiretleri PKK/YPG'ye savaş açtı!

SDG kontrolündeki diğer aşiret mensuplarına da uyarıda bulunulan bildiride, "Bir an önce bu yapıya sırt çevirin. Aksi takdirde savaşçılarımız için meşru hedef haline geleceksiniz." denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hindistan'da bulut patlaması sele döndü: En az 40 ölü, 120’den fazla yaralı
ETİKETLER
#suriye
#terör
#Pkk/ypg
#Beggara Aşireti
#Tel Abyad
#Barış Pınarı Harekatı
#Direniş
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.