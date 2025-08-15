Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail'den İran'a tehdit: 'Gerekirse tekrar saldırmaya hazırız'

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri törende yaptığı konuşmada İran'ı tehdit etti. Zamir, gerektiği takdirde "İran’a güçlü bir şekilde tekrar saldırmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

IHA
15.08.2025
15.08.2025
’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin Beyrut’a düzenlediği ziyaret sırasında için ‘’yırtıcı hayvan’’ ifadesini kullanmıştı. Laricani’nin açıklamasına karşın İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’den cevap geldi.

Zamir, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Glilot Üssü'nde düzenlenen bir askeri törende yaptığı konuşma sırasında İran’a tehditler savurdu. Yeni bir saldırının sinyallerini veren Zamir, "Gerekirse İran’a güçlü bir şekilde tekrar saldırmaya hazırız" ifadesine yer verdi.

İran'ın tehlikeli bir tırmanma yolunda olduğunu kaydeden Zamir, İran’ın, İsrail'in yok edilmesine odaklanan bir strateji geliştirdiğini ileri sürerek, "Hayatta kalmak için ağır bir bedel ödemeye hazırız" ifadesini kullandı.

NELER YAŞANDI?

İsrail ordusu, 13 Haziran'da İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuş ve onlarca nükleer tesis ile askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı.

Tahran yönetimi ise saldırılara misilleme olarak İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze ile karşılık vermişti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey askeri yetkili ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

ABD ise 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki 3 nükleer tesisine saldırmış, İran’da karşılık olarak bir gün sonra 23 Haziran’da Katar’daki ABD’nin El-Udeyd Hava Üssü’ne saldırmıştı. Bir gün sonra ise ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında 12 günlük savaşın son bulduğunu ve ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

