İsrail'i bekleyen büyük tehlike! Son 10 gün: ABD yardım etmezse...

İran'dan gönderilen balistik füzeleri hava savunma sistemiyle engellemeye çalışan İsrail'in sayılı günleri kaldı. İran'ın saldırıları devam ederken İsrail'in sadece 10 günlük hava savunma mühimmatı kaldığı öğrenildi. Eğer ABD, İsrail'e yardım etmezse Tel Aviv ve diğer kentler için felaket olacak...

İran ve İsrail arasındaki savaş devam ederken ABD'li bir yetkili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İsrail'in savunmada kullandığı Arrow füze önleyicilerinin sayısında büyük bir oranda azalma yaşandığını aktaran yetkili, bu durumun İran'dan gelebilecek uzun menzilli balistik füzelere karşı savunma kapasitesine dair kaygıları arttırdığını söyledi.

İSRAİL'İN YALNIZCA 10 GÜNÜ KALDI

Washington Post’a konuşan bir kaynak, ABD'nin mühimmat sağlamaması veya doğrudan müdahale etmemesi durumunda ve İran saldırılarını aynı yoğunlukta sürdürürse, İsrail’in mevcut hava savunmasının yalnızca 10 ila 12 gün daha etkili şekilde çalışabileceğini ifade etti.

"SİSTEM ŞİMDİDEN AĞIR BASKI ALTINDA"

Haftanın ilerleyen günlerinde İsrail’in mühimmat stoklarını daha dikkatli kullanmak zorunda kalacağı için sadece sınırlı sayıda füzeyi etkisiz hale getirebileceğini aktaran ABD'li yetkili, "Hangi tehditleri önleyeceklerini seçmeleri gerekecek. Sistem şimdiden ağır baskı altında" ifadelerini kullandı.

ABD ZAMANINDA UYARMIŞ

Wall Street Journal’a konuşan başka bir yetkili ise bu kapasite sorunlarının son birkaç aydır ABD'nin gündeminde olduğunu ve Washington'un İsrail'in savunma sistemlerini kara, deniz ve hava unsurlarıyla takviye etmesi yönünde telkinde bulunduğunu belirtti.

"OTURUP YAKALAMACA OYNAMAYI GÖZE ALAMAYIZ"

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Füze Savunma Projesi Direktörü Tom Karako, “Ne ABD ne de İsrailliler bütün gün oturup füzeleri engellemeye devam edebilir. İsrailliler ve dostları yapılması gereken her ne varsa yapmak için bilinçli bir acelecilikle hareket etmelidir, çünkü oturup yakalamaca oynamayı göze alamayız” değerlendirmelerinde bulundu.

ALARM VERİLDİ

Wall Street Journal'ın haberine göre İsrail'in önde gelen füze savunma sistemindeki bu tükeniş, Washington'da ülkenin koruyucu kalkanını sürdürme kabiliyeti konusunda alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

TEK KALKAN ARROW DEĞİL...

Öte yandan Arrow sistemi, İran'ın füzelerine karşı kullanılan tek savunma önlemi değil. ABD'nin Ortadoğu'da balistik füzeleri önleme kapasitesine sahip hem yer tabanlı Patriot füze savunma sistemleri hem de Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma sistemleri bulunuyor. ABD Donanmasına ait destroyerlerin de İran füzelerini düşürdüğü biliniyor.