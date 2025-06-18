Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İsrail'i bekleyen büyük tehlike! Son 10 gün: ABD yardım etmezse...

İran'dan gönderilen balistik füzeleri hava savunma sistemiyle engellemeye çalışan İsrail'in sayılı günleri kaldı. İran'ın saldırıları devam ederken İsrail'in sadece 10 günlük hava savunma mühimmatı kaldığı öğrenildi. Eğer ABD, İsrail'e yardım etmezse Tel Aviv ve diğer kentler için felaket olacak...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 16:16

İran ve İsrail arasındaki savaş devam ederken ABD'li bir yetkili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İsrail'in savunmada kullandığı Arrow füze önleyicilerinin sayısında büyük bir oranda azalma yaşandığını aktaran yetkili, bu durumun İran'dan gelebilecek uzun menzilli balistik füzelere karşı savunma kapasitesine dair kaygıları arttırdığını söyledi.

İSRAİL'İN YALNIZCA 10 GÜNÜ KALDI

Washington Post’a konuşan bir kaynak, ABD'nin mühimmat sağlamaması veya doğrudan müdahale etmemesi durumunda ve İran saldırılarını aynı yoğunlukta sürdürürse, İsrail’in mevcut hava savunmasının yalnızca 10 ila 12 gün daha etkili şekilde çalışabileceğini ifade etti.

İsrail'i bekleyen büyük tehlike! Son 10 gün: ABD yardım etmezse...

"SİSTEM ŞİMDİDEN AĞIR BASKI ALTINDA"

Haftanın ilerleyen günlerinde İsrail’in mühimmat stoklarını daha dikkatli kullanmak zorunda kalacağı için sadece sınırlı sayıda füzeyi etkisiz hale getirebileceğini aktaran ABD'li yetkili, "Hangi tehditleri önleyeceklerini seçmeleri gerekecek. Sistem şimdiden ağır baskı altında" ifadelerini kullandı.

İsrail'i bekleyen büyük tehlike! Son 10 gün: ABD yardım etmezse...

ABD ZAMANINDA UYARMIŞ

Wall Street Journal’a konuşan başka bir yetkili ise bu kapasite sorunlarının son birkaç aydır ABD'nin gündeminde olduğunu ve Washington'un İsrail'in savunma sistemlerini kara, deniz ve hava unsurlarıyla takviye etmesi yönünde telkinde bulunduğunu belirtti.

İsrail'i bekleyen büyük tehlike! Son 10 gün: ABD yardım etmezse...

"OTURUP YAKALAMACA OYNAMAYI GÖZE ALAMAYIZ"

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Füze Savunma Projesi Direktörü Tom Karako, “Ne ABD ne de İsrailliler bütün gün oturup füzeleri engellemeye devam edebilir. İsrailliler ve dostları yapılması gereken her ne varsa yapmak için bilinçli bir acelecilikle hareket etmelidir, çünkü oturup yakalamaca oynamayı göze alamayız” değerlendirmelerinde bulundu.

İsrail'i bekleyen büyük tehlike! Son 10 gün: ABD yardım etmezse...

ALARM VERİLDİ

Wall Street Journal'ın haberine göre İsrail'in önde gelen füze savunma sistemindeki bu tükeniş, Washington'da ülkenin koruyucu kalkanını sürdürme kabiliyeti konusunda alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

İsrail'i bekleyen büyük tehlike! Son 10 gün: ABD yardım etmezse...

TEK KALKAN ARROW DEĞİL...

Öte yandan Arrow sistemi, İran'ın füzelerine karşı kullanılan tek savunma önlemi değil. ABD'nin Ortadoğu'da balistik füzeleri önleme kapasitesine sahip hem yer tabanlı Patriot füze savunma sistemleri hem de Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma sistemleri bulunuyor. ABD Donanmasına ait destroyerlerin de İran füzelerini düşürdüğü biliniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran, İsrail'e hipersonik füzelerle karşılık verdi! Savaşın 6. gününde ABD iddiası ortalığı karıştırdı
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşa dair net mesaj! 'Her türlü senaryoya hazırız'
ABD yıldırım saldırısına hazırlanıyor! Hava filosu yola çıktı
ETİKETLER
#Ekonomi
#Teknoloji
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.