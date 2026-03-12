İsrail'in bombaladığı Risalet Meydanı yerle bir oldu! Onlarca kişi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail’in, Tahran’ın doğusundaki Risalet Meydanı’nda pazartesi günü düzenlediği ve sivil binaları hedef aldığı belirtilen saldırı büyük yıkıma yol açtı. Saldırıda yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken çok sayıda binanın ağır hasar aldığı, bazı yapıların ise büyük ölçüde yıkıldığı görüldü.

Saldırıda zarar gören apartmanlarda yaşayan bazı kişilerin enkaz altından eşyalarını çıkarmaya çalıştıkları, buldukları eşyaları araçlara yükledikleri anlar da kameralara yansıdı.

"BİR YAŞINDAKİ BİR BEBEĞİN NE SUÇU OLABİLİR Kİ..."

Bölgede görev yapan arama-kurtarma görevlisi Hüsrev Bagali, saldırıda hayatını kaybeden siviller nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Bagali, “Kendi vatandaşlarımızı kaybettik. Onlar bizim canımızdan bir parçaydı. Aileler onları büyük emeklerle büyüttü. Bir yaşındaki bir bebeğin ne suçu olabilir ki bir savaş ya da bir füze nedeniyle hayatını kaybetsin?” ifadelerini kullandı.

İnsanlığın her şeyden önce gelmesi gerektiğini dile getiren Bagali, “Ancak ne yazık ki dünyada bu insanlık geçerli olmuyor. Savaş askeri alanda olur, peki sivillerin ne suçu var? Bu insanlar sıradan aileler. Sivil insanlar asker midir?” dedi.

İran halkının birlik içinde olduğunu vurgulayan Bagali, ekiplerin zor koşullara rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Bazı bölgelerde tahliye uyarıları yapılmasına rağmen ekiplerimiz sahada görev yapmaya devam ediyor. İnsanların gönlünü rahatlatmak, aileleri sakinleştirmek ve ihtiyaç duyulan tüm imkân ve ekipmanları seferber etmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.