İsrail'in Gazze'deki açlık silahını durdurmak için Trump'ın temsilcisi yola çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de yaşanan insani krizle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere bugün İsrail'e gitmesinin beklendiği belirtildi.

Axios haber sitesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, bir yetkili, "Başkan (Trump), Gazze'deki sivillere daha fazla yardım ulaştırabilmek için Gazze'deki insani durumu daha iyi bilmek istiyor" ifadesini kullandı.

Witkoff'un Gazze'ye girerek ABD ve İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktalarını ziyaret edebileceği aktarıldı.

SON 24 SAATTE 7 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in tam ablukaya alarak yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde siviller açlıkla boğuşuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybının 89'u çocuk olmak üzere 154'e yükseldiği aktarıldı.