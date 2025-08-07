İsrail'in hava yolu şirketi protestolara dayanamadı! Paris'teki ofisini boşaltıyor

İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al'ın, Fransa'nın başkenti Paris'teki ofisine "El Al Soykırım Hava Yolları" ifadeleriyle protesto edilmesi sonrasında tahliye kararı aldığı belirtildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, El Al'ın Paris'teki ofisine yönelik protesto sonrasında ofisin boşaltılması yönünde karar alındı.

KANI SEMBOLİZE EDEN ÇİZİMLER

Şirketin Paris'teki ofisinin kapısına kırmızı sprey boyayla "El Al Soykırım Hava Yolları" ve "Filistin kazanacak" ifadeleri yazılırken, kapıya kanı sembolize eden çizimlerin de yapılması dikkati çekti.

Filistin'e destek veren aktivistler tarafından protestonun yapıldığı ve Fransa polisine konuya ilişkin şikayette bulunulduğu aktarıldı.

Yaşanan olay sonrasında şirketin Paris'teki ofisini geçici süreyle boşaltma kararı aldığı kaydedildi.