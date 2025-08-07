Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

ABD'den Gazze'nin tamamen işgaline göz yumma sinyali! Rubio 'İsrail'in hakkı var' dedi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal planına ilişkin konuşarak "İsrail’in kendi güvenliği için ne yapması gerektiğine karar verme hakkı var" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 07:08
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 07:12

ABD, 'in 'de adım adım sürdürdüğü soykırım planına göz yummaya devam ediyor. İsrail hükümeti tarafından son günlerde gündeme taşınan "Gazze’yi tamamen etme planı"da ABD'den üstü kapalı onay çıktı.

İLGİLİ HABERLER
İsrail'de Gazze krizi! Netanyahu ile genelkurmay başkanı tartıştı: Ülkeyi tuzağa çekiyor

BARIŞI YİNE HAMAS'A BAĞLADI

Dışişleri Bakanı , konuya ilişkin yaptığı verdiği bir röportajda, "İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal etmesi doğru bir karar olur mu?" sorusuna yanıt verirken, "Başkan Trump’ın da dediği gibi, İsrail’in kendi güvenliği için ne yapması gerektiğine karar verme hakkı var" ifadelerini kullandı.

Gazze’de "insani kriz, rehineler ve Hamas’ın varlığı" olmak üzere 3 sorunun bulunduğunu belirten Rubio, "Hamas var oldukça barış mümkün değil. Kalıcı barış olmayacak. Eğer Hamas varlığını sürdürürse, her şey yeniden başlayacak" değerlendirmesini yaptı.

ABD'den Gazze'nin tamamen işgaline göz yumma sinyali! Rubio 'İsrail'in hakkı var' dedi

"ÖLÜ REHİNELER DAHİL SERBEST KALMALI!"

ABD’nin çok konuşulan insani krizin çözümü konusunda yardıma hazır olduğunu yineleyen Rubio, "Fakat rehineler konusu ve Hamas’ın silahsızlandırılması gibi meseleler yeterince konuşulmuyor. Bu iki meseleye de odaklanmalıyız. Yani üçünü de ele almalıyız ama insani konular dışındaki ikisini unutamayız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm rehinelerin serbest kalması gerektiğini söylediğini hatırlatan Rubio, "Beşi, yedisi değil; hepsi. Ölü rehineler dahil" diye konuştu.

ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#işgal
#Marco Rubio
#Dünya
