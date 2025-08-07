ABD'den Gazze'nin tamamen işgaline göz yumma sinyali! Rubio 'İsrail'in hakkı var' dedi

ABD, İsrail'in Gazze'de adım adım sürdürdüğü soykırım planına göz yummaya devam ediyor. İsrail hükümeti tarafından son günlerde gündeme taşınan "Gazze’yi tamamen işgal etme planı"da ABD'den üstü kapalı onay çıktı.

BARIŞI YİNE HAMAS'A BAĞLADI

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin yaptığı verdiği bir röportajda, "İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal etmesi doğru bir karar olur mu?" sorusuna yanıt verirken, "Başkan Trump’ın da dediği gibi, İsrail’in kendi güvenliği için ne yapması gerektiğine karar verme hakkı var" ifadelerini kullandı.

Gazze’de "insani kriz, rehineler ve Hamas’ın varlığı" olmak üzere 3 sorunun bulunduğunu belirten Rubio, "Hamas var oldukça barış mümkün değil. Kalıcı barış olmayacak. Eğer Hamas varlığını sürdürürse, her şey yeniden başlayacak" değerlendirmesini yaptı.

"ÖLÜ REHİNELER DAHİL SERBEST KALMALI!"

ABD’nin çok konuşulan insani krizin çözümü konusunda yardıma hazır olduğunu yineleyen Rubio, "Fakat rehineler konusu ve Hamas’ın silahsızlandırılması gibi meseleler yeterince konuşulmuyor. Bu iki meseleye de odaklanmalıyız. Yani üçünü de ele almalıyız ama insani konular dışındaki ikisini unutamayız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm rehinelerin serbest kalması gerektiğini söylediğini hatırlatan Rubio, "Beşi, yedisi değil; hepsi. Ölü rehineler dahil" diye konuştu.

