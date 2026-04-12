The Times of Israel gazetesinin Maliye Bakanlığının savaşın mali yüküne ilişkin ön değerlendirmesine dayandırdığı haberinde, İran’a saldırıların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da düşüş ve devlet harcamalarındaki artış dahil olmak üzere yüksek ekonomik maliyetler doğurduğu aktarıldı.

İsrail'in İran savaş bilançosu açıklandı: 40 günlük çatışmanın maliyeti 11,5 milyar doları buldu!

HABERİN ÖZETİ İsrail'in İran savaş bilançosu açıklandı: 40 günlük çatışmanın maliyeti 11,5 milyar doları buldu! The Times of Israel gazetesinin Maliye Bakanlığının ön değerlendirmesine dayandırdığı habere göre, İran'a yönelik saldırılar İsrail için yüksek ekonomik maliyetler doğurdu. Savaşın Tel Aviv yönetimine toplam maliyetinin 11,5 milyar dolar (35 milyar İsrail şekeli) bulduğu belirtildi. İran'a saldırıların mali yükünün yaklaşık 7,25 milyar dolarını (22 milyar İsrail şekeli) savunma ve askeri harcamalar oluşturdu. İran misillemelerinin yol açtığı hasar, kapalı kalan işletmelerin zararı ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödemeler için oluşturulan tazminat paketinin 4 milyar dolara (12 milyar İsrail şekeli) mal olması bekleniyor. Sivil harcamalar için 329 milyon dolar (1 milyar İsrail şekeli) kullanıldı.

SALDIRILARIN MALİYETİ 11,5 MİLYAR DOLARI BULDU

Haberde, ön değerlendirmelere göre savaşın Tel Aviv yönetimine maliyetinin 35 milyar İsrail şekelini (11,5 milyar dolar) bulduğu belirtildi.

İran'a saldırıların mali yükünün yaklaşık 22 milyar İsrail şekeli (7,25 milyar dolar) tutarındaki kısmını, İsrail ordusu, Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve diğer güvenlik kurumlarının yaptığı savunma ve askeri harcamaların oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu tutarın 2026 yılı bütçesi kapsamında önceden Savunma Bakanlığı bütçesine eklendiği de belirtildi.

İRAN MİSİLLEMELERİ 4 MİLYAR DOLARA MAL OLMASI BEKLENİYOR

İran misillemelerinin yol açtığı hasar, kapalı kalan işletmelerin zararı ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödemeler için tazminat paketi oluşturulduğu aktarılan haberde, söz konusu tazminat paketinin toplamda 12 milyar İsrail şekeline (4 milyar dolar) mal olmasının beklendiği aktarıldı.

Haberde, Sosyal İşler Bakanlığı ve hastanelere yapılan ödemeleri de kapsayan sivil harcamalar için 1 milyar İsrail şekeli (329 milyon dolar) kullanıldığı ifade edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan'da geçici ateşkese varılmıştı.