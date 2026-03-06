Menü Kapat
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

İsrail’in Lübnan saldırılarında 5 günlük bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 217’ye yükseldi

İsrail'in 2 Mart’ta başlattığı yoğun hava, deniz ve kara saldırıları sonucu Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 217’ye ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının ise 798'e yükseldiğini açıklarken, saldırıların şiddetinin her geçen gün arttığı vurgulandı.

İsrail’in Lübnan saldırılarında 5 günlük bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 217’ye yükseldi
İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217’ye, yaralı sayısının ise 798'e çıktığı belirtildi.

İsrail’in Lübnan saldırılarında 5 günlük bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 217’ye yükseldi

DÜN 123 OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail’in Lübnan saldırılarında 5 günlük bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 217’ye yükseldi

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

ETİKETLER
#Orta Doğu Çatışması
#Gazze Krizi
#Beyrut Saldırısı
#İsrail Lübnan Saldırıları
#Lübnan Insani Durum
#Dünya
