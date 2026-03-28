Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail'in Lübnan'daki katliamları sürüyor! 3'ü gazeteci 4 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın Jezzine kentine yönelik saldırısında 3'ü gazeteci 4 kişi öldü. Lübnan Cumhurbaşkanı saldırıyı kınarken, İsrail ölen gazetecilerden birinin Hizbullah üyesi olduğunu ileri sürdü

İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürürken, öğle saatlerinde ülkenin güneyindeki Jezzine kentinde içinde 4 kişinin bulunduğu bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3’ü gazeteci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti; ölen gazetecilerin Al-Manar muhabiri Ali Shoaib, Al-Mayadeen muhabiri Fatima Ftouni ve kameraman Mohammad Ftouni olduğu açıklandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Jezzine kentine düzenlediği hava saldırısında 3'ü gazeteci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda Al-Manar muhabiri Ali Shoaib, Al-Mayadeen muhabiri Fatima Ftouni ve kameraman Mohammad Ftouni yaşamını yitirdi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, saldırıyı kınayarak uluslararası insani hukukun ihlali olduğunu belirtti ve uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.
İsrail ordusu, saldırıda hayatını kaybeden Ali Shoaib'in Hizbullah'ın Rıdvan Gücü üyesi olduğunu iddia etti ancak kanıt sunmadı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun saldırıyı kınayarak bunun uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Gazetecilerin Cenevre Sözleşmeleri ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1738 sayılı kararı kapsamında korunan siviller olduğunu vurgulayan Aoun, bu düzenlemelerin çatışmalara doğrudan katılmayan gazetecilere yönelik saldırıları yasakladığını ifade etti.

Aoun, uluslararası topluma Lübnan topraklarına yönelik saldırıları durdurmak için müdahale çağrısında bulunurken, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve medya camiasına başsağlığı diledi.

İSRAİL GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIYI KABUL ETTİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Al-Manar muhabiri Ali Shoaib'in Hizbullah'ın seçkin birimi Rıdvan Gücü'nün üyesi olduğunu ve Hizbullah'a bağlı Al-Manar için gazeteci kılığında faaliyet gösterdiğini iddia ederken, hiçbir kanıt sunmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en büyük uçak gemisi İran'a daha fazla dayanamadı! Gerald R. Ford geri çekilerek Hırvatistan'a demir attı
Pezeşkiyan Orta Doğu ülkelerine seslendi: Düşmanlarımızın savaşı topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin
