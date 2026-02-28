Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İsrail’in 'Suikast Listesi' ortaya çıktı: Hamaney’in kapısına kadar girdiler!

ABD ve İsrail, İran’a karşı tam kapsamlı bir hava operasyonu başlattı. Dini lider Hamaney’in ofisinden İstihbarat Bakanlığı’na kadar egemenlik sembolleri vurulurken, ABD basını Tel Aviv'in elinde bir suikast listesi olduğunu duyurdu.

İsrail’in 'Suikast Listesi' ortaya çıktı: Hamaney’in kapısına kadar girdiler!
KAYNAK:
CNN
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 16:46

Ortadoğu'da tansiyonu benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıyan sıcak bir gelişme yaşanıyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı tam kapsamlı hava operasyonu, Tahran’da stratejik noktaları ve devletin zirvesini hedef aldı.

HABERİN ÖZETİ

İsrail’in 'Suikast Listesi' ortaya çıktı: Hamaney’in kapısına kadar girdiler!

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail, İran'da stratejik noktalar ile dini lider Hamaney'in ofisi ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dahil üst düzey isimleri hedef alan tam kapsamlı bir hava operasyonu başlattı; Pezeşkiyan suikast girişiminden sağ kurtuldu.
ABD ve İsrail, İran'a karşı tam kapsamlı bir hava operasyonu başlattı.
Operasyon, Tahran'daki stratejik noktaları ve devletin zirvesini hedef aldı.
İstihbarat Bakanlığı ve dini lider Ali Hamaney'in ofisi gibi kritik kurumlar vuruldu, Hamaney'in yerleşkesinde ağır hasar oluştu.
Dini lider Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dahil üst düzey isimler suikast listesinde yer aldı.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kendisine yönelik suikast girişiminden yara almadan kurtuldu.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İsrail’in 'Suikast Listesi' ortaya çıktı: Hamaney’in kapısına kadar girdiler!

TAHRAN'DA EGEMENLİK SEMBOLLERİ VURULDU

Harekâtta sadece askeri noktalar değil, İran’ın egusal gücünü temsil eden İstihbarat Bakanlığı ve dini lider Ali Hamaney’in ofisi gibi kritik kurumlar doğrudan hedef alındı. Airbus uydu görüntüleri, Hamaney’in yerleşkesindeki ağır hasarı ve yükselen siyah dumanları tüm dünyaya kanıtladı.

İsrail’in 'Suikast Listesi' ortaya çıktı: Hamaney’in kapısına kadar girdiler!

ZİRVE İSİMLERE SUİKAST GİRİŞİMİ

ABD basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv’in elinde kapsamlı bir suikast listesi bulunuyor. Operasyonun hedefindeki isimler arasında şunlar yer alıyor:

  • Ali Hamaney: İran’ın dini lideri.
  • Mesud Pezeşkiyan: İran Cumhurbaşkanı.
  • Sayyid Abdulrahim Musevi: Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı.
  • Ali Şemkani: Savunma Konseyi Sekreteri.
  • Ali Larijani: Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri.
İsrail’in 'Suikast Listesi' ortaya çıktı: Hamaney’in kapısına kadar girdiler!

SICAK GELİŞME

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, babasının saldırı sırasında doğrudan hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu resmen duyurdu.

