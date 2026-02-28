İsrail’in 'Suikast Listesi' ortaya çıktı: Hamaney’in kapısına kadar girdiler!

Kategoriler
Ortadoğu'da tansiyonu benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıyan sıcak bir gelişme yaşanıyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı tam kapsamlı hava operasyonu, Tahran’da stratejik noktaları ve devletin zirvesini hedef aldı.
Harekâtta sadece askeri noktalar değil, İran’ın egusal gücünü temsil eden İstihbarat Bakanlığı ve dini lider Ali Hamaney’in ofisi gibi kritik kurumlar doğrudan hedef alındı. Airbus uydu görüntüleri, Hamaney’in yerleşkesindeki ağır hasarı ve yükselen siyah dumanları tüm dünyaya kanıtladı.
ABD basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv’in elinde kapsamlı bir suikast listesi bulunuyor. Operasyonun hedefindeki isimler arasında şunlar yer alıyor:
Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, babasının saldırı sırasında doğrudan hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu resmen duyurdu.